Akui Mike Tramp Sosok Baik, Ayu Azhari Bersyukur: Kita Perlu Dapat Suami yang Bertanggung Jawab

TRIBUNNEWS.COM - Artis senior Ayu Azhari bersyukur suaminya, Mike Tramp merupakan sosok yang baik.

Hal ini diungkapkan oleh Ayu Azhari saat disinggung soal kemampuan dalam menjaga komitmen selama menikah hingga berumah tangga 20 tahun.

Diketahui, Ayu Azhari telah menikah dengan Mike Tramp pada 2003 dan hingga kini rumah tangga mereka langgeng tanpa ada isu miring.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Kamis (24/8/2023), Ayu Azhari merasa cinta dalam hubungan tak akan berubah menjadi sayang, melainkan terus menetap.

"Mbak Ayu yang sudah menikah 20 tahun, sayang atau cinta pada akhirnya?" tanya Melaney Ricardo.

"Kalau yang namanya cinta, always gonna be there, bukan berubah menjadi sayang," terang Ayu Azhari.

Baca juga: Komitmen Berumah Tangga dengan Mike Tramp hingga 20 Tahun, Ayu Azhari: Pernikahan Perlu Kematangan

Lebih lanjut, Ayu Azhari mengatakanhubungan berdasarkan oleh komitmen dan tujuan masing-masing setiap pasangan.

"Kembali ke komitmennya, kalau menurut aku pribadi, komitmennya maunya apa."

"Jadi niat permulaannya dan goals masing-masing yang harus disamakan dulu," jelasnya.

Meski juga menjalani hubungan jarak jauh, Ayu Azhari tetap dapat menjaga komitmen rumah tangganya.

Rupanya, hal itu juga berkat dari Mike Tramp sebagai suami yang baik.

"Mbak Ayu long distance, tapi bisa menjaga komitmen," ujar Melaney.

"Buat aku sih sepertinya Mike-nya yang baik ya," Ayu bersyukur.

"Alhamdulillah mendapatkan suami yang baik ya," tanggap Melaney.