TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I'm Yours yang dipopulerkan oleh penyanyi Jason Mraz.

Lagu I'm Yours dirilis pada tahun 2008 dan masuk di album We Sing. We Dance. We Steal Things.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I'm Yours - Jason Mraz:

Well, you done done me and you bet I felt it

Kau goda aku dan kau bertaruh aku merasakannya

I tried to be chill but your so hot that I melted

Aku berusaha dingin namun kau begitu panas hingga aku meleleh

I fell right through the cracks, now I'm tryin to get back

Aku terabaikan, dan kini aku berusaha kembali

Before the cool done run out I'll be givin it my best test

Sebelum rasa dingin itu habis aku kan berusaha sekuat tenaga

And nothin's gonna stop me but divine intervention

Dan takkan ada yang bisa menghentikanku selain campur tangan Tuhan

I reckon it's again my turn to win some or learn some

Kukira ini kesempatanku untuk menang atau belajar

CHORUS

But I won't hesitate no more,

Namun aku takkan ragu lagi

no more, it cannot wait

Tak lagi, tak bisa menunggu

I'm yours

Aku milikmu

Well open up your mind and see like me

Buka pikiranmu dan lihatlah seperti aku

Open up your plans and damn you're free

Bukalah rencanamu dan kau pun bebas

Look into your heart and you'll find love love love love

Lihatlah ke dalam hatimu dan kau kan temukan cinta

Listen to the music of the moment people dance and sing

Dengarlah musik saat orang menari dan bernyanyi

We're just one big family

Kita ini satu keluarga besar

And it's our godforsaken right to be loved loved loved loved loved

Dan untuk dicintai adalah hak kita yang diberikan Tuhan

CHORUS

I've been spendin' way too long checkin' my tongue in the mirror

Telah lama aku memeriksa lidahku di cermin

And bendin' over backwards just to try to see it clearer

Dan lebih mendekat mencoba melihat lebih jelas

But my breath fogged up the glass

Namun nafasku mengasapi kaca

And so I drew a new face and I laughed

Maka kugambar wajah baru dan aku tertawa

I guess what I'd be sayin' is there ain't no better reason

Mungkin yang ingin kukatakan adalah tak ada alasan yang lebih baik

To rid yourself of vanities and just go with the seasons

Selain jauhkan dirimu dari hal yang sia-sia dan ikutilah musim

It's what we aim to do

Itulah yang harus kita lakukan

Our name is our virtue

Nama kita adalah kebaikan kita

CHORUS

Well open up your mind and see like me

Bukalah pikiranmu dan lihatlah seperti aku

Open up your plans and damn you're free

Bukalah rencanamu dan kau pun bebas

Look into your heart and you will find that the sky is yours

Lihatlah ke dalam hatimu dan kau kan temukan bawa langit adalah milikmu

So please don't, please don't, please don't,

Maka janganlah, janganlah, janganlah

There's no need to complicate,

Tak perlu berbelit-belit

Cause our time is short

Karena waktu kita singkat

This, this, this is our fate,

Ini takdir kita

I'm yours

Aku milikmu

(Tribunnews.com)