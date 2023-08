Lirik dan Terjemahan Lagu Used To Be Young - Miley Cyrus: I Say I Used to be Young

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Used To Be Young yang dinyanyikan oleh Miley Cyrus.

Lagu Used To Be Young telah dirilis pada 25 Agustus 2023.

Diketahui, lagu Used To Be Young adalah lagu utama dalam album Endless Summer Vacation: Volume 2 yang akan dirilis pada 25 Oktober 2023, mendatang.

Official video lagu Used To Be Young telah dirilis di YouTube Miley Cyrus pada 25 Agustus 2023.

Lirik Lagu Used To Be Young - Miley Cyrus:

[Verse 1]

The truth is bulletproof, there's no foolin' you

I don't dress the same

Me and who you say I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my livin' fast somewhere in the past

'Cause that's for chasin' cars

Turns out open bars lead to broken hearts

And goin' way too far

[Chorus]

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'causе I used to be young

[Verse 2]

Take onе, pour it out, it's not worth cryin' 'bout

The things you can't erase

Like tattoos and regrets, words I never meant

And ones that got away

Left my livin' fast somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms empty out as soon

There's somewhere else to go, oh

[Chorus]

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

[Bridge]

Oh

Oh

Oh woah, oh woah

Oh woah, oh, yeah

Woah

Woah

Oh woah, oh woah

Oh woah, oh

[Chorus]

I know I used to be crazy

Messed up, but, God, was it fun

I know I used to be wild

That's 'cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

Terjemahan Lagu Used To Be Young - Miley Cyrus:

Kebenarannya adalah antipeluru

Tidak ada yang bisa membodohimu

Aku tidak berpakaian sama

Saya dan siapa yang kamu katakan

Aku kemarin

Telah berpisah jalan kita

Meninggalkan hidupku dengan cepat

Suatu tempat di masa lalu

Karena itu untuk mengejar mobil

Ternyata bar terbuka

Menyebabkan patah hati

Dan bertindak terlalu jauh

Aku tahu aku dulunya gila

Aku tahu aku dulu menyenangkan

Kamu bilang aku dulunya liar

Menurutku, aku dulunya masih muda

Kamu memberi tahuku bahwa waktu telah mengubahku

Tidak apa-apa, aku sudah berlari dengan baik

Aku tahu aku dulunya gila

Itu karena aku dulu masih muda

Ambil satu, tuangkan, tidak ada gunanya menangis

Hal-hal yang tidak bisa kamu hapus

Seperti tato dan penyesalan, kata-kata yang tidak pernah aku maksudkan

Dan yang berhasil lolos

Meninggalkan hidupku dengan cepat di suatu tempat di masa lalu

Dan mengambil jalan lain

Ternyata ruangan yang ramai segera dikosongkan

Masih ada tempat lain untuk dikunjungi, ooh

Aku tahu aku dulunya gila

Aku tahu aku dulu menyenangkan

Kamu bilang aku dulunya liar

Menurutku, aku dulunya masih muda

Kamu memberi tahuku bahwa waktu telah mengubahku

Tidak apa-apa, aku sudah berlari dengan baik

Aku tahu aku dulunya gila

Itu karena aku dulu masih muda

Ooh

Ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ya

Wow

Wow

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Aku tahu aku dulunya gila

Aku tahu aku dulu menyenangkan

Kamu bilang aku dulunya liar

Menurutku, aku dulunya masih muda

Kamu memberi tahuku bahwa waktu telah mengubahku

Tidak apa-apa, aku sudah berlari dengan baik

Aku tahu aku dulunya gila

Itu karena aku dulu masih muda

