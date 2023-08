TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu 21 Guns yang dipopulerkan oleh grup band Green Day.

Lagu ini masuk dalam album 21st Century Breakdown yang dirilis pada tahun 2009.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu The Scientist - Coldplay: Its Such a Shame For Us to Part

Berikut lirik dan terjemahan lagu 21 Guns - Green Day:

Do you know what's worth fighting for

Apakah kau tahu apa yang pantas diperjuangkan

When it's not worth dying for?

Kapan saatnya tak layak dipertahankan?

Does it take your breath away

Apakah itu membuatmu terengah-engah

And you feel yourself suffocating

Dan kau merasa dirimu tercekik

Does the pain weigh out the pride?

Apakah rasa sakit itu membebani harga diri?

And you look for a place to hide

Dan kau mencari tempat untuk bersembunyi

Did someone break your heart inside

Apakah seseorang menghancurkan hatimu di dalam

You're in ruins

Kau hancur

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Lay down your arms

Letakkan senjatamu

Give up the fight

Berhenti bertarung

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Throw up your arms into the sky

Lempar senjatamu ke udara

You and I...

Kau dan aku

When you're at the end of the road

Saat kau berada di ujung jalan

And you lost all sense of control

Dan kau kehilangan semua rasa kendali

And your thoughts have taken their toll

Dan pikiranmu telah membuatmu terluka

When your mind breaks the spirit of your soul

Saat pikiranmu menghancurkan semangat jiwamu

Your faith walks on broken glass

Imanmu berjalan di atas pecahan kaca

And the hangover doesn't pass

Dan mabuk tak kunjung hilang

Nothing's ever built to last

Tak ada yang bisa bertahan lama

You're in ruins

Kau hancur

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Lay down your arms

Letakkan senjatamu

Give up the fight

Berhenti bertarung

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Throw up your arms into the sky

Lempar senjatamu ke udara

You and I...

Kau dan aku

Did you try to live on your own

Apakah kau mencoba untuk hidup sendiri

When you burned down the house and home

Saat kau membakar rumah dan tempat tinggal

Did you stand too close to the fire?

Apakah kau berdiri terlalu dekat dengan api?

Like a liar looking for forgiveness from a stone

Seperti pembohong yang mencari pengampunan dari batu

When it's time to live and let die

Saat tiba waktunya hidup dan membiarkan mati

And you can't get another try

Dan kau tak bisa mencoba lagi

Something inside this heart has died

Sesuatu di dalam hati ini telah mati

You're in ruins

Kau hancur

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Lay down your arms

Letakkan senjatamu

Give up the fight

Berhenti bertarung

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Throw up your arms into the sky

Lempar senjatamu ke udara

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Lay down your arms

Letakkan senjatamu

Give up the fight

Berhenti bertarung

One, 21 guns

Satu, 21 senapan

Throw up your arms into the sky

Lempar senjatamu ke udara

You and I

Kau dan aku

(Tribunnews.com)