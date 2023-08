Alasan Rujuk dengan Indra Bekti untuk Jauhi Zina, Aldilla Jelita Sampai Disebut Gila oleh Ibunya

TRIBUNNEWS.COM - Alih-alih bahagia, keputusan Aldilla Jelita dan Indra Bekti untuk rujuk malahan membawa masalah baru.

Sebab, Marjam Abdurahman, ibunda Aldilla Jelita, tak menyetujui keputusan tersebut.

Saking marahnya, Marjam tak sungkan membongkar aib rumah tangga Aldilla dan Indra Bekti ke ranah publik hingga menuai gunjingan.

Marjam tak bisa lagi menahan emosinya karena Aldilla ngotot kembali ke pelukan sang mantan suami Indra Bekti yang dianggapnya sebagai pria bermasalah.

Baca juga: Indra Bekti dan Aldilla Jelita Rujuk, Mereka Nikah 25 Agustus, Ini Penjelasan KUA

"Tiga bulan lalu saya sudah bilang Dila, 'kamu tetap mau balik sama Bekti?' (dijawab) Iya, karena menjauhkan zina,'" kata Marjam kepada Aldilla kala itu seperti dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Jawaban Aldilla Jelita membuat Marjam menyebut anaknya gila disertai dengan ancaman.

Namun, Dila, sapaan akrab Aldilla, memberi respons menantang.

"'Are you crazy? I can open your secret.' 'No problem, you can open' (demikian jawaban Dila). Dia menantang aku, anak menantang orangtua," sambung Marjam.

Marjam enggan menjelaskan kesalahan Indra Bekti secara detail hingga menentang keputusan Aldilla untuk rujuk demi menjaga dua cucunya.

Ia hanya menyinggung kasus yang pernah menyeret nama Indra Bekti tahun 2016.

Kala itu Bekti bersumpah tidak melakukan yang dituduhkan.

"Maksudku, Bekti sudah bersumpah atas nama Dafni dan Abel. Dia bersumpah demi anaknya tidak melakukan lagi. Apa yang dia pikir November kemarin?" ucap Marjam.

Sebelum itu terjadi, Marjam hanya tahu rumah tangga Dila dan Bekti baik-baik saja hingga akhirnya ada kasus di tahun 2016.

"Saat itu Dila mau lari ke vila saya, saya bilang 'Bekti ada apa?' Dia tidak mengaku, dia ba**i, tetap tidak mengakui kesalahannya," kata Marjam.