Lirik Lagu dan Terjemahan All Of Me - John Legend: What Would I do Without Your Smart Mouth

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan All Of Me yang dipopulerkan oleh penyanyi John Legend.

Lagu All Of Me dirilis pada 12 Agustus 2013 dalam album yang bertajuk 'Love In The Future'.

Lagu pop berurasi 4 menit 29 detik milik John Legend itu telah ditonton sebanyak 2,3 juta kali di YouTube sejak perilisan pertamanya.

Simak lirik lagu dan terjemahan All Of Me yang dinyanyikan John Legend dalam artikel berikut:

What would I do without your smart mouth

Apa yang kan kulakukan tanpa mulut pintarmu

Drawing me in, and you kicking me out

Menghelaku, dan kau menendangku

Got my head spinning, no kidding

Kau buat aku pening, sungguh

I can't pin you down

Aku tak bisa membuatmu diam

What's going on in that beautiful mind

Apa yang terjadi di dalam pikiran yang indah itu

I'm on your magical mystery ride

Aku ada di dalam kendaraan misterimu yang ajaib

And I'm so dizzy

Aku sungguh pusing

Don't know what hit me

Tak tahu yang mengenaiku

But I'll be alright

Tapi aku kan baik-baik saja

My head's underwater

Kepalaku di dalam air