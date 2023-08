Dengar Anaknya Ingin Rujuk, Ibunda Aldilla Jelita Minta Indra Bekti Benar-benar Bertaubat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibunda Aldilla Jelita, Marjam Abdurahman meminta Indra Bekti untuk bertaubat apabila ingin kembali rujuk.

Sebab Marjam Abdurahman tidak ingin Aldilla Jelita jatuh ke pelukan pria yang dianggap telah menyakiti hati putrinya.

Marjam berharap Indra Bekti tidak mengulangi kesalahannya kembali.

"Jadi kalau bener-bener, Bekti bertaubat, taubat itu ada 3, salat taubat, bener apa gak salatnya, menjauhi gak perbuatan hina, dan tidak mengulangi," kata Marjam saat ditemui di kawasan BSD, Tangerang belum lama ini.

Marjam Abdurahman sendiri tidak menyangka Aldilla masih mau menerima sosok Indra Bekti sebagai seorang suami. Padahal Indra Bekti menurut Marjam telah melakukan kesalahan fatal yang membuat keduanya bercerai

Ia menilai putrinya ini bahkan dianggap terkena sihir dari mantan suaminya itu.

"Saya bilang pada Dilla, Dilla bilang saya mau menampung Bekti lagi, you are angel?, kamu malaikat yang bisa mengampuni seribu wanita juga gak mau digituin," ujar Marjam.

"Sama Dilla ini dipengaruhi sihir kalau aku bilang sebagai ibu merasa dilla is not my doghter anymore, karEna secara mental, dilla its under magic," pungkasnya.

Ibunda Aldilla Jelita, Marjam Abdurahman. (Tangkapan layar YouTube Intens Investigasi)

Sekedar informasi, beredar kabar bahwa Indra Bekti dan Aldilla Jelita melakukan syukuran untuk menandakan keduanya rujuk.

Namun, Indra Bekti membantah sudah rujuk dengan Aldilla Jelita.

"Alhamdulilah, belum seperti yang kalian pikirkan," beber Indra Bekti di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023).