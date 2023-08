Lirik dan Terjemahan Lagu All Of Me - John Legend: Cause All Of Me Loves All Of You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu All Of Me yang dipopulerkan oleh penyanyi John Legend.

Lagu ini masuk dalam album Love In The Future yang dirilis pada tahun 2013.

Berikut lirik dan terjemahan lagu All Of Me - John Legend:

What would I do without your smart mouth?

Apa yang harus kulakukan tanpa mulut bawel?

Drawing me in, and you kicking me out

Mengaturku, kau mencampakanku

You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down

Kau membuat kepalaku berputar, tanpa candaan, ku tak bisa mengecewakanmu

What's going on in that beautiful mind

Apa yang terjadi pada pemikiran indah itu

I'm on your magical mystery ride

Aku dalam perjalanan misteri ajaibmu

And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright

Dan aku sangat pusing, tak tahu apa yang menimpaku, namun aku kan baik saja

My head's under water

Kepalaku didalam air

But I'm breathing fine

Namun aku bisa bernafas

You're crazy and I'm out of my mind

Kau gila dan aku kehilangan akal

'Cause all of me

Karena semua diriku

Loves all of you

Mencintai semua yang ada pada dirimu

Love your curves and all your edges

Mencintai lekuk tubuhmu dan semua sisimu

All your perfect imperfections

Semua ketidaksempurnaan sempurnamu

Give your all to me

Berikan semuanya padaku

I'll give my all to you

Kan keberikan semua milikku padamu

You're my end and my beginning

Kau awal dan akhirku

Even when I lose I'm winning

Bahkan saat aku kalah, aku menang

'Cause I give you all of me

Karena kuberikan semua padamu

And you give me all of you, ohoh

Dan kau berikan semuanya padaku

How many times do I have to tell you

Berapa kali kuharus mengatakan padamu

Even when you're crying you're beautiful too

Bahkan saat kau menangis kau tetap cantik

The world is beating you down, I'm around through every mood

Dunia mengecewakanmu, aku melewati semua suasana hati

You're my downfall, you're my muse

Kau air terjunku, kau inspirasiku

My worst distraction, my rhythm and blues

Gangguan terburukku, iramaku, dan blues

I can't stop singing, it's ringing, in my head for you

Kutakbisa berhenti bernyanyi, nadanya, di kepalaku untukmu

Give me all of you

Berikan semua padaku

Cards on the table, we're both showing hearts

Karu di meja, kita berdua menunjukkan hati (AS)

Risking it all, though it's hard

Mempertaruhkan semua, meskipun sulit

I give you all of me

Kuberikan semua padamu

And you give me all of you, ohoh

Dan kau berikan semua padaku, ohoh

