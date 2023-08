Lirik dan Terjemahan Lagu Snooze - SZA: I Can't Lose When I'm with You

Cuplikan video klip lagu Snooze - SZA - Lirik dan terjemahan lagu Snooze - SZA. Viral di TikTok dengan petikan lirik "I can't lose when I'm with you".

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Snooze yang dinyanyikan oleh SZA.

Lagu Snooze - SZA ini sempat menjadi viral di TikTok beberapa waktu silam.

Diketahui SZA baru saja merilis video klip lagu Snooze di kanal YouTube-nya pada 25 Agustus 2023.

Dalam video klip lagu Snooze - SZA tersebut tampak menampilkan Justin Bieber, Young Mazino dan Woody McClain, serta musisi Benny Blanch.

Hingga hari ini, Selasa (29/8/2023) video klip lagu Snooze - SZA telah ditonton sebanyak lebih dari 6 juta kali.

Untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, simak lirik dan terjemahan lagu Snooze - SZA berikut ini:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Kiss Me More - Doja Cat feat SZA: Can You Kiss Me More?

Lirik dan Terjemahan Lagu Snooze - SZA

Ooh

I think I know

Kupikir aku tahu

I'll touch that fire for you

Aku akan menyentuh api itu untukmu

I do that three, four times again, I testify for you

Aku akan melakukannya tiga, empat kali lagi, aku akan bersaksi untukmu

I told that lie, I'd kill that bitch

Aku mengatakan kebohongan itu, aku akan membunuh jalang itu

I do what all of them around you scared to do, I'm not

Aku akan melakukan apa yang mereka takut untuk lakukan di sekitarmu, aku tidak takut

Long as you juggin' out here for me, I got it

Selama kau membawaku keluar dari sini, aku paham

Mobbin', schemin', lootin', hide your bodies

Jalan-jalan, membuat rencana, sukses, sembunyikan tubuhmu