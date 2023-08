The Titans hingga Nia Daniaty Sukses Meriahkan Konser Bertajuk House of Harmony

Penampilan The Titans dan Nia Daniaty di konser bertajuk House of Harmony.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konser bertajuk House of Harmony sukses diselenggarakan pada Sabtu (26/8/2024).

Sederet musisi hingga grup musik Tanah Air hadir memeriahkan acara tersebut.

Adapun di antaranya The Titans, Five Minutes, Tyok Satrio, Della Firdatia, Bella Queen, Azizah Maumere, Ruth Nelly.

Selain itu, ada juga Niat Daniaty, Obin The Flops, De Poin, Jogi, Stak Brothers, Boraspati, dan Argadho Trio.

Sebagaimana diketahui, konser ini merupakan kemeriahan dari ulang tahun label musik Wahana Media Entertainment yang ke-25.

"Acaranya ada seremonial untuk merayakan bahwa kita sudah berhasil selama 25 tahun di dunia musik ini dan di sini akan terjadi juga acara ceremonial," kara Muchtar Simanjuntak selaku CEO Wahana Media Entertainment kepada awak media, dikutip Selasa (29/8/2023).

"Kita undang artis yang sudah bekerja sama dengan Wahana selama ini dan kita mengundang The Titans, Five Minutes, ada juga nanti Nia Daniaty yang bernyanyi," lanjutnya.

Di ulang tahun labelnya yang ke-25 ini, Muchtar Simanjuntak ingin meneruskan komitmennya memajukan musik etnik di Indonesia.

Berawal dari musik etnik Batak, pihaknya mengaku bakal terus merambah ke daerah yang lebih luas lagi.

"Sejak kemunculannya, Wahana Media Entertainment sudah memiliki komitmen terhadap musik etnik khas dari daerah-daerah di Indonesia," jelasnya.

"Oleh karena itu, Wahana identik dengan musik dan lagu etnik dari Batak, kemudian menyusul musik dan lagu khas dari Sumatera Barat, Manado, dan daerah lainnya," kata Muchtar lagi.

Senada dengan Muchtar, Dean Ray Jonathan, selaku Business Development Wahan Media Entertainment, menyebut pihaknya akan mengajak musisi daerah agar terus bisa berkarya dan berkembang.

Ia yakin, dengan target pembukaan cabang di sejumlah kota, ia mampu mewadahi musisi-musisi berbakat Tanah Air.

"Jadi, sebenernya 25 tahun ke depan itu kita ada program untuk melebarkan sayap lebih besar lagi di Indonesia," ujarnya.

"Sekarang itu udah ada di 7 kota di Indonesia, mungkin ke depan berharap di setiap provinsi kita punya cabang yang bisa jadi salah satu rumah untuk semua masyarakat," lanjutnya.

Pihaknya juga berharap untuk segera go internasional.

"Jadi, kita mau mengajak talent muda dan artis yang sekarang untuk bisa bersaing ke luar, baik dari segi kualitas maupun progresif musik dan lainnya," pungkas Dean.