Jennifer Coppen Lahirkan Anak Perempuan dari Dali Wassink, Ini Arti Nama Putrinya

TRIBUNNEWS.COM - Artis Jennifer Coppen telah melahirkan anak pertamanya pada Senin (28/8/2023).

Buah hati Jennifer Coppen dengan Dali Wassink tersebut berjenis kelamin perempuan.

Melalui Instagram @jennifercoppenreal20, Jennifer Coppen membagikan potret saat dirinya menyusui anaknya dengan didampingi oleh Dali Wassink.

Ada pula potret saat Dali Wassink mendampingi Jennifer Coppen dalam proses melahirkan.

Dalam keterangan postingan, Jennifer Coppen menyampaikan rasa syukurnya atas kelahiran anak pertamanya.

"Sepuluh jari kecil, sepuluh jari kaki yang sempurna. Kau penuhi hati kami dengan cinta yang melimpah," tulis Jennifer Coppen.

Lebih lanjut, Jennifer Coppen juga membagikan informasi terkait berat badan dan panjang badan buah hatinya tersebut.

Tak lupa, Jennifer Coppen menuliskan keadaan anak pertamanya lahir dengan sehat dan sempurna.

"28 Agustus 2023, 06.25 pagi

Kami telah dikaruniai seorang putri cantik dengan berat badan 3,4 kg dan panjang 54 cm dalam kondisi sehat sempurna," sambungnya.

Jennifer Coppen juga membagikan nama putrinya, yakni Kamari Sky Wassink.

"Welcome our little one, Kamari Sky Wassink," tutup Jennifer Coppen.

Jennifer Coppen melahirkan anak pertama dari Dali Wassink yang berjenis kelamin perempuan pada Senin (28/8/2023). (Tangkapan layar Instagram @jennifercoppenreal20)

Arti Nama Anak Jennifer Coppen

Sementara itu, Jennifer Coppen juga mengungkapkan arti nama putrinya melalui Instagram Story.