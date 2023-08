Link Nonton Serial One Piece Live Action yang Tayang di Netflix Hari Ini, Berikut Sinopsisnya

Poster One Piece Live Action - Serial One Piece Live Action tayang di Netflix hari ini Kamis (31/8/2023), berikut link nonton dan sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link nonton dan sinopsis serial One Piece Live Action yang tayang di Netflix hari ini, Kamis (31/8/2023).

Serial ini merupakan hasil adaptasi dari serial manga One Piece, seri manga Jepang karya Eiichiro Oda.

One Piece Live Action ini dibintangi oleh Inaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar dan masih banyak pemeran lainnya.

Mengutip dari Netflix, One Piece Live Action kali ini menceritakan tentang kisah seorang bajak laut muda dengan topi jerami dan kru eksentrik, Monkey D Luffy, yang menempuh pelayaran epik untuk mencari harta karun.

Serial One Piece Live Action ini tayang dalam 8 episode dengan durasi satu jam setiap episodenya.

Link Nonton One Piece Live Action di Netflix >>> Klik di Sini

Adapun 8 Episode One Piece Live Action di Netflix, sebagai berikut:

1. Romance Dawn

2. The in The Straw Hat

3. Tell No Tales

4. The Pirates Are Coming

5. Eat At Baratie!

6. The Chef and The Chore Boy

7. The Girl With The Sawfish Tattoo