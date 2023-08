Lirik dan Terjemahan Lagu You Need to Calm Down - Taylor Swift: You're Being Too Loud

Cuplikan video klip lagu You Need to Calm Down - Berikut lirik dan terjemahan lagu You Need to Calm Down yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu You Need to Calm Down dari Taylor Swift dalam artikel ini.

Video klip lagu You Need to Calm Down dirilis pada 17 Juni 2019 di kanal YouTube Taylor Swift.

You Need to Calm Down merupakan salah satu lagu dalam album Taylor Swift yang bertajuk Lover.

Lirik dan Terjemahan Lagu You Need to Calm Down - Taylor Swift:

You are somebody that I don't know

Kamu adalah seseorang yang aku tidak tahu

But you're taking shots at me like it's Patrón

Tapi kau menembakku seperti Patron

And I'm just like, "Damn, it's 7:00 a.m."

Dan aku seperti, "Sialan! Sekarang jam 7 pagi"

Say it in the street, that's a knock-out

Katakan saja di jalan, itu sebuah KO

But you say it in a tweet, that's a cop-out

Tapi Kamu mengatakannya dalam tweet, itu adalah solusi

And I'm just like, "Hey, are you okay?"

Dan aku seperti, "Apakah kamu baik-baik saja?"

And I ain't tryna mess with your self-expression

Dan aku tidak mencoba mengacaukan ekspresi diri Kamu

But I've learned the lesson

Tapi aku sudah belajar pelajarannya

That stressing and obsessing

Itu stres dan terobsesi

'Bout somebody else is no fun

'Tentang orang lain tidak menyenangkan