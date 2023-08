Serial One Piece Live Action Sudah Tayang di Netflix Hari Ini, Berikut Link Nontonnya

Poster One Piece Live Action - Hari ini, Kamis (31/8/2023) One Piece Live Action resmi tayang di Netflix, berikut link nontonnya dengan 8 episode masing-masing berdurasi satu jam.

TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, Kamis (31/8/2023) One Piece Live Action sudah tayang di Netflix.

Serial One Piece Live Action rilis perdana di Netflix mulai hari ini, Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB.

Peluncuran perdana penayangan One Piece Live Action di Netflix memiliki 8 episode dengan durasi satu jam setiap episodenya.

Dikutip dari Netflix, One Piece Live Action diangkat dari serial anime terkenal karya Eiichiro Oda.

One Piece menceritakan kisah perjalanan Monkey D. Luffy dan kru bajak lautnya untuk menjelajahi dunia fantastis.

Mereka berlayar melewati pulau-pulau eksotis untuk mencari harta karun dan ingin menjadi Raja Bajak Laut berikutnya.

Berikut daftar 8 episode One Piece Live Action di Netflix, berserta link nontonnya.

8 Episode One Piece Live Action di Netflix

1. Romance Dawn

2. The in The Straw Hat

3. Tell No Tales

4. The Pirates Are Coming

5. Eat At Baratie!

6. The Chef and The Chore Boy