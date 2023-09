Bimbang untuk Terima Aldila Jelita dan Indra Bekti Rujuk, Marjam: Sebenernya Hati Saya Tidak Rela

TRIBUNNEWS.COM - Ibunda Aldila Jelita, yakni Marjam Abdurahman mengaku tak rela menerima putrinya rujuk dengan Indra Bekti.

Marjam Abdurahman terlihat masih berat hati untuk menerima Indra Bekti kembali menjadi menantunya lantaran menyayangkan Indra Bekti yang diduga sempat menyukai sesama jenis.

Diketahui, Marjam Abdurahman pun sejak awal menentang keras keputusan Aldila Jelita dan Indra Bekti untuk kembali rujuk.

Dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Jumat (1/9/2023), Marjam Abdurahman menyampaikan perasaannya yang masih tidak rela.

"Saya berpikir, apakah saya harus terima Dila dan Bekti dengan keterpurukan dan kejahatan seperti ini?"

"Sebenernya hati saya tidak rela karena it is not good for Islam.

"Karena untuk menjalankan ke depan, saya harus memperbaiki kehidupan harus lebih baik," terang Marjam Abdurahman.

Kendati demikian, di sisi lain, Marjam Abdurahman seolah tak peduli apabila Aldila Jelita kembali menerima Indra Bekti.

Asalkan, Aldila Jelita menerima kekurangan dari Indra Bekti.

"Kalau mau saya, kalau Dila sudah memilih Bekti, 'Oke, saya pilih Bekti', dengan apa kegilaan dia, it's whatever," jelasnya.

Lebih lanjut, Marjam Abdurahman juga mengatakan bahwa dirinya sempat berencana untuk pergi ke Belanda atau ke suatu tempat, seolah ingin menjauh dari Aldila Jelita.

Namun, Marjam Abdurahman memikirkan perasaan putrinya yang lain, yakni Brina Bafagih Vanderhoeven yang juga merupakan istri Ricky Komo.

"Maybe, saya bisa menentukan pilihan saya, apakah saya balik ke Belanda or somewhere."

"Tapi Sabrina bilang 'Kalau mami pergi, mami cuman mencintai Dila', tidak mencintai dia," ucapnya.

Marjam Abudrahman mengaku bimbang dan tak rela untuk menerima keputusan putrinya, yakni Aldila Jelita rujuk dengan Indra Bekti. (Tangkapan layar YouTube Was Was)

