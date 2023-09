Kecewa jika Aldila Jelita Rujuk dengan Indra Bekti, Marjam: Dia mau Nikah, Nggak Usah Ngundang Saya

TRIBUNNEWS.COM - Ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman tak peduli hingga tidak ingin diundang apabila Aldila Jelita kelak menikah lagi dengan Indra Bekti.

Sejak awal, Marjam Abdurahman memang tak setuju Aldila Jelita rujuk dengan Indra Bekti.

Bahkan, Marjam Abdurahman mengisyaratkan untuk memilih putus komunikasi dengan Aldila Jelita apabila putrinya benar-benar memilih rujuk.

Dikutip dari YouTube Was Was, Jumat (1/9/2023), Marjam Abdurahman pun menolak menerima silaturahmi dari Aldila Jelita maupun Indra Bekti.

"Ya sudah, final (selesai), even Dila Bekti datang untuk silaturahim, nothing."

"Kecuali 'Mom, bener saya mau balik tanpa Bekti', go ahead, I'm back," terang Marjam Abdurahman.

Baca juga: Putrinya Nekat Rujuk, Ibu Aldila Jelita Ancam Bongkar Rahasia Indra Bekti: Bom Besar Meledak

Sebelumnya, Marjam Abdurahman sempat memberi syarat Indra Bekti untuk belajar Alquran hingga menyarankan mantan menantunya itu masuk pesantren apabila serius ingin rujuk dengan putrinya.

Marjam Abdurahman pun ingin melihat usaha Indra Bekti tersebut dalam dua tahun ke depan.

"It's his and her problem, not my problem, belajar aja alquran, buat saya no forgiveness."

"Aku bilang, targetin dua tahun kita lihat, dia bertahan sampai dua tahun, go ahead," sambungnya.

Bahkan, Marjam Abdurahman pun tak ingin diundang apabila nantinya Aldila Jelita menikah lagi dengan Indra Bekti.

"Dia mau menikah pun nggak usah ngundang-ngundang saya, nikah saja, tapi dia (sudah) di jalan yang baik."

"Kalau Dila berpikir waktu adalah emas, jangan melakukan kesalahan berkali-kali, jangan menerima pendosa berkali-kali," ucapnya.

Lebih lanjut, Marjam Abdurahman juga mengaku memiliki firasat terkait adanya guna-guna yang ditujukan kepada Aldila Jelita agar mau rujuk dengan Indra Bekti.