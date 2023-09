Lirik Lagu dan Terjemahan Outta Sight - ONE OK ROCK: I’m Giving Up on All My Demons

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia berjudul Outta Sight yang dipopulerkan oleh ONE OK ROCK.

Lagu Outta Sight termasuk dalam album Luxury Disease pada 9 September 2022.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Make It Out Alive – ONE OK ROCK: Make It Out Alive Set This World On Fire

Lirik original

Take me home

Don’t know where to go

Don’t know how to feel

When I’m all alone

I’m invisible

You don’t care at all

Don’t blink, don’t stare

When I’m here, you’re there

Take me home

Can we just pretend

It’ll never end

For you I don’t wanna be just another lover

You don’t know how to give your heart back

I’m giving up on all my demons

Can’t keep up with all their feelings

They string me along and I don’t belong

Out of sight

Out of mind

I’m giving up on all my demons

Can’t keep up with all their feelings

They string me along and I don’t belong

Out of sight

Out of mind

Used to give me everything I needed

Till I needed something to believe in

When you said forever guess you didn’t mean it

Lying to my face and now I see it (yea)

Don’t blink don’t stare

When you’re standing here, are you really there?

When the rain is gone, are you moving on?

Cause I’m holding on to you

Don’t know how to give your heart back

I’m giving up on all my demons

Can’t keep up with all their feelings

They string me along and I don’t belong

Out of sight

Out of mind

I’m giving up on all my demons

Can’t keep up with all their feelings

They string me along and I don’t belong

Out of sight

Out of mind

(Don’t know how to give your heart back)

I’m giving up on all my demons

Can’t keep up with all their feelings

They string me along and I don’t belong

Out of sight

Out of mind

I’m giving up on all my demons

Can’t keep up with all their feelings

They string me along and I don’t belong

Out of sight

Out of mind

I’m giving up

Baca juga: ONE OK ROCK Rilis Single Make It Out Alive Kolaborasi Monster Hunter, Ternyata Dibuat sejak 2016

Lirik terjemahan

Bawa aku pulang

Tidak tahu kemana harus pergi

Tidak tahu bagaimana perasaannya

Saat aku sendirian

Aku tidak terlihat

Kau tidak peduli sama sekali

Jangan berkedip, jangan menatap

Saat aku di sini, kau ada di sana

Bawa aku pulang

Bisakah kita berpura -pura

Itu tidak akan pernah berakhir

Untukmu, aku tidak ingin menjadi kekasih yang lain

Kau tidak tahu bagaimana mengembalikan hatimu

Aku menyerah pada semua bisikan burukku

Tidak bisa mengimbangi semua perasaan mereka

Mereka mengikatku dan aku tidak termasuk

Di luar pandangan

Keluar dari pikiran

Aku menyerah pada semua bisikan burukku

Tidak bisa mengimbangi semua perasaan mereka

Mereka mengikatku dan aku tidak termasuk

Di luar pandangan

Keluar dari pikiran

Dulu memberiku semua yang kubutuhkan

Sampai aku membutuhkan sesuatu untuk dipercaya

Saat kau mengatakan selamanya tebak, kamu tidak bersungguh -sungguh

Berbohong ke wajahku dan sekarang aku melihatnya (ya)

Jangan berkedip tidak menatap

Saat kamu berdiri di sini, apakah kamu benar -benar di sana?

Saat hujan hilang, apakah kamu pindah?

Karena saya memegangmu

Tidak tahu bagaimana mengembalikan hatimu

Aku menyerah pada semua bisikan burukku

Tidak bisa mengimbangi semua perasaan mereka

Mereka mengikatku dan aku tidak termasuk

Di luar pandangan

Keluar dari pikiran

Aku menyerah pada semua bisikan burukku

Tidak bisa mengimbangi semua perasaan mereka

Mereka mengikatku dan aku tidak termasuk

Di luar pandangan

Keluar dari pikiran

(Tidak tahu bagaimana mengembalikan hati Anda)

Aku menyerah pada semua bisikan burukku

Tidak bisa mengimbangi semua perasaan mereka

Mereka mengikatku dan aku tidak termasuk

Di luar pandangan

Keluar dari pikiran

Aku menyerah pada semua bisikan burukku

Tidak bisa mengimbangi semua perasaan mereka

Mereka mengikatku dan aku tidak termasuk

Di luar pandangan

Keluar dari pikiran

Saya menyerah

(Tribunnews.com)