ONE OK ROCK Rilis Single Make It Out Alive Kolaborasi Monster Hunter, Ternyata Dibuat sejak 2016

ONE OK ROCK merilis lagu berjudul 'Make It Out Alive'kolaborasi video game Monster Hunter pada Kamis (24/8/2023) malam.

TRIBUNNEWS.COM - Band asal Jepang, ONE OK ROCK kembali merilis lagu berjudul 'Make It Out Alive' pada Kamis (24/8/2023) malam.

Single ini berkolaborasi dengan seri video game 'Monster Hunter' yang populer di Jepang.

ONE OK ROCK telah membuat musik video khusus untuk lagu 'Make It Out Alive' yang bakal dirilis pada Selasa (29/8/2023).

Dilihat dari cuplikan video singkat yang diunggah di kanal YouTube ONE OK ROCK, konsep video klipnya kemungkinan besar akan berupa grafis visual dari game 'Monster Hunter'.

Rupanya, lagu ini telah lama disiapkan ONE OK ROCK bahkan sejak tahun 2016.

ONE OK ROCK menggarap lagu tersebut bersama label Fueld by Ramen di bawah naungan Warner Music.

Hal itu terekam dalam video ONE OK ROCK Recording Documentary of Ambitions.

Sayangnya lagu tersebut tidak dimasukkan dalam album Ambitions dan baru dirilis tujuh tahun kemudian.

Lagu 'Make It Out Alive' ini bisa dinikmati melalui aplikasi musik digital seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, deezer, dan lainnya.

Pada pertengahan September, ONE OK ROCK akan memulai konser turnya di Asia.

Termasuk menyambangi Indonesia pada 29-30 September mendatang, di Beach City International Stadium kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara.

Saat ini, tiket konser untuk hari pertama (29/8/2023) telah habis terjual untuk semua kategori.

Sementara, tiket untuk hari kedua hanya tersisa dua kategori yakni Festival A dan B.

Pihak promotor AEG Present, PK Entertainment, dan Soundrhytm telah merilis kategori dan informasi penjualan tiket konser ONE OK ROCK.