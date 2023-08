Lirik Lagu dan Terjemahan Make It Out Alive – ONE OK ROCK: Make It Out Alive Set This World On Fire

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Make It Out Alive milik ONE OK ROCK dengan terjemahan bahasa Indonesianya dibawah ini ini.

Make It Out Alive, adalah single kolaborasi antara ONE OK ROCK dengan seri video game Monster Hunter, yang populer di Jepang.

ONE OK ROCK sendiri diketahui akan datang ke Indonesia dalam konser mereka yang bertajuk, Luxury Disease Asia Tour 2023 pada 29 dan 30 September 2023 mendatang.

Berikut lirik lagu Make It Out Alive milik ONE OK ROCK, dengan terjemahan bahasa Indonesianya:

Run away, run away, run away

You don't know who to run from

Nowhere to go, don't wanna go, nowhere to go

No road is left to run on

I was born, I was born with horns

Demons couldn't shake me up

Bring it on, bring it on, bring it on

'Cause we haven't had enough

Won't give up the fight

Make it out alive

Set this world on fire now

Whoa, whoa

Don't give up, it's gonna be alright

'Cause I won't let you burn out

Whoa, whoa

We gotta make it out alive

Tonight, tonight, tonight

I'm screaming on the inside

I was tryna hide, tryna hide, tryna hide

Not ready for this ride

Gotta face, gotta face the unknown

It's the only way to live

I'm ready to go, ready to go, ready to go

Somewhere I've never been

Won't give up the fight

Make it out alive

Set this world on fire now

Whoa, whoa

Don't give up, it's gonna be alright

'Cause I won't let you burn out

Whoa, whoa

We gotta make it out alive

Make it out alive

Set this world on fire now

Whoa, whoa

Don't give up, it's gonna be alright

'Cause I won't let you burn out

Whoa, whoa

We gotta make it out alive

We gotta make it out alive

Whoa, oh yeah, oh yeah

We gotta make it out alive

Terjemahannya:

Lari, lari, lari

Anda tidak tahu harus lari dari siapa

Tidak ada tempat untuk pergi, tidak ingin pergi, tidak ada tempat untuk pergi

Tidak ada jalan tersisa untuk dilalui

Saya lahir, saya lahir dengan tanduk

Setan tidak dapat menggoyahkan saya

Ayo, ayo, ayo

Karena kita belum merasa cukup