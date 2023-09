Tampil di Synchronize Fest 2023, Kris Dayanti: Semoga Lagu-lagu Kita Bisa Buat Polusi Udara Bersih

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Kris Dayanti menyinggung soal polusi Jakarta dalam penampilannya di Synchronize Fest 2023.

Ia berharap penampilannya bareng Erwin Gutawa band ini selain menghibur penonton bisa membuat polusi udara lebih baik.

"Semoga lagu-lagu yang kita mainkan hari ini bisa jadi polusi udara lebih bersih," kata Kris Dayanti di panggung Dynamic Stage, Jumat (1/8/2023).

Penampilan Kris Dayanti dibuka lewat lagu Pilihlah Aku yang membuat penonton histeris akan aksi panggung ibunda Aurel Hermansyah itu.

"The one and only Erwin," ungkap Kris Dayanti.

"Terima kasih sudah datang di Synchronize Hari Pertama loh teman-teman," tuturnya.

Penampilan diva Indonesia itu kemudian dilanjutkan lewat tembang populernya yaitu Yang Kumau, Cobalah Untuk Setia, I' m Sorry Goodbye.

Tidak hanya itu KD biasa disapa tidak menyangka lagunya kini bisa dinikmati oleh setiap kalangan umur.

"Enggak pernah sangka lagu-lagu saya mungkin mama yg lebih denger ya ceritanya mama lagi anter sekolah ya terus kamu denger juga jadi suka," tutur KD.

"Jadi enggak nyesel kan bayar tiket untuk nntn konser KD? Selamat merayakan lebaran untuk lndonesia," sambungnya sembari mendapat tepuk tangan penonton.

Suara merdu Kris Dayanti kemudian berlanjut lewat lagu Mencintaimu dan Rembulan.

Setelah Kris Dayanti panggung Dynamic Stage juga akan dimeriahkan oleh Trio Macan , Iwan Fals X Sawung Jabo, JKT 48 dan Eks Member Gen 1,Soneta X Dipha Barus.