Lirik Lagu dan Terjemahan Flip It Up - Tiara Andini: I Put My Middle Finger Up

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Flip It Up yang dipopulerkan oleh Tiara Andini dengan terjemahannya dibawah ini.

Lagu berdurasi 3 menit 8 detik ini ditulis dengan menggunakan lirik bahasa Inggris dan telah dirilis pada 31 Agustus 2023 lalu.

Selain liriknya yang berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, kali ini Tiara tampil energik dengan gerakan dance dan juga sedikit rapp.

Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Flip It Up - Tiara Andini:

I’ll let you say 1

but if you say 2

I’m counting to 3

and I’m coming for you

and if you run

I’ll know you like games

don’t you be shy

cause I’m coming your way

and all you haters you can say what you wanna

I rise higher when you say my name

I don’t care about the rumors or drama

huh, imma be fine baby I’m okey

Pre:

flying by the haters when I drive

I go wroom wroom wroom

sending you a message when I ride

Chorus:

I put my middle finger up

I flip it up, I flip it up, uhh

I go, ladidadidada ladidadidada ladidadidada ladidadidada ladidadidada ladida

I flip it up, I flip it up

Verse 2:

imma do me

I’m better than you

keep running your mouth

but you know it ain’t true

don’t care what you say

cause when you name me

imma be famous

just wait and you’ll see

Rap:

nanana

don’t you get me all wrong

just get out of my way

I’ve been rocking it since day one

I know I’m not a saint

baby I’m up high

so don’t you waste my time

cause all you haters can hate me now but I’m never gonna change

Bridge:

I’m not gonna fake it so I’ll say it to your face

if you don’t get the message then I’ll say it once again

if you step on my pride

then watch me when I fly

I’m rising up and then I put

my middle finger high

Terjemahan bahasa Indonesia lirik lagu Flip It Up - Tiara Andini



Saya izinkan Anda mengatakan 1

Tetapi jika Anda mengatakan 2

Aku menghitung sampai 3

Dan aku datang untukmu

Dan jika Anda lari

Aku akan tahu kamu menyukai permainan

Jangan malu-malu

Karena aku menuju ke arahmu

Dan semua pembenci, kamu bisa mengatakan apa yang kamu mau

Aku naik lebih tinggi saat kamu menyebut namaku

Saya tidak peduli dengan rumor atau drama

Huh, aku baik-baik saja, sayang, aku baik-baik saja