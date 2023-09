TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Let the Light In yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey dan Father John Misty.

Lagu Let the Light In telah dirilis pada Maret 2023 dan merupakan single ke-12 dalam album studio kesembilan Lana Del Rey yang bertajuk Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.

Diketahui, lagu Let the Light In mengisahkan tentang wanita yang menjadi selingkuhan pria yang sudah memiliki pasangan.

Audio lagu Let the Light In telah dirilis di YouTube Lana Del Rey pada 24 Maret 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Let the Light In - Lana Del Rey feat Father John Misty:

[Verse 1: Lana Del Rey]

Pick you up at home, quarter to three

Menjemputmu di rumah, pukul tiga kurang seperempat

Ask you if you want somethin' to eat

Bertanya apakah kau ingin makan sesuatu

Drive around, get drunk, do it over again

Berkendara, mabuk, dan melakukannya secara berulang

Wake you up at night, quarter to one

Membangunkanmu di malam hari, pukul satu kurang seperempat

I can never stop, wanna have fun

Aku tidak pernah bisa berhenti, ingin bersenang-senang

Don't be actin' like I'm the kinda girl who can sleep

Jangan bersikap seolah aku adalah perempuan yang bisa mudah tertidur

[Pre-Chorus: Lana Del Rey]

'Cause every time you say you're gonna go

Karena setiap kau bilang kau akan pergi

I just smile, 'cause, babe, I already know

Aku hanya tersenyum, karena, sayang, aku sudah tahu

You know I got nothin' under this overcoat

Kau tahu aku tidak punya apa-apa di balik mantel ini

[Chorus: Lana Del Rey & Father John Misty]

Ooh, let the light in

Biarkan cahaya masuk

At your back door yelling 'cause I wanna come in

Di pintu belakangmu karena aku ingin masuk

Ooh, turn your light on

Nyalakan lampunya

Look at us, you and I, back at it again

Lihat kita, kau dan aku, kembali pada hal itu lagi

[Verse 2: Lana Del Rey]

Pick you up around quarter to two

Menjemputmu sekitar pukul dua kurang seperempat

Usually we got nothin' to do

Biasanya kita tak melakukan apapun

Screw it, maybe you should go and record some of your songs

Persetan, mungkin kau harus pergi dan merekam beberapa lagumu

Got my dress on tight 'cause you know that I

Mengenakan pakaianku yang ketat karena kau tahu bahwa aku

Look shinin' in the light, therе's so much ridin'

Terlihat berkilau dalam terang, ada begitu banyak perjalanan

On this life and how we write a lovе song

Dalam hidup ini dan bagaimana kita menulis sebuah lagu cinta

[Chorus: Lana Del Rey & Father John Misty]

Ooh, let the light in

Biarkan cahaya masuk

At your back door yelling 'cause I wanna come in

Di pintu belakangmu karena aku ingin masuk

Ooh, turn your light on

Nyalakan lampunya

Look at us, you and I, back at it again

Lihat kita, kau dan aku, kembali pada hal itu lagi

[Bridge: Lana Del Rey]

'Cause I love to love, to love, to love you

Karena aku suka mencintai, mencintai, untuk mencintaimu

I hate to hate, to hate, to hate you

Aku benci membenci, membenci, membencimu

Put the Beatles on, light the candles, go back to bed

Putar lagu the Beatles, nyalakan lampu, kembali tidur

'Cause I wanna, wanna, wanna want you

Karena aku ingin, ingin, menginginkanmu

I need to, need to, need to need you

Aku perlu, perlu, perlu membutuhkanmu

Put the TV on, the flowers in a vase, lie your head

Nyalakan TV, bunga-bnga di dalam vase, dan tidurkan kepalamu

[Chorus: Lana Del Rey & Father John Misty]

Ooh, let the light in

Biarkan cahaya masuk

At your back door yelling 'cause I wanna come in

Di pintu belakangmu karena aku ingin masuk

Ooh, turn your light on

Nyalakan lampunya

Look at us, you and I, back at it again

Lihat kita, kau dan aku, kembali pada hal itu lagi

