Menkominfo Budi Arie Ingin Wulan Guritno Dkk Jadi Duta Anti Judi Online

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mewacanakan para artis dan selebgram seperti Wulan Guritno, Young Lex, dan lainnya dijadikan duta anti judi online.

Hal ini merespons banyak publik figur yang dilaporkan ke polisi lantaran mempromosikan situs judi online di media sosial mereka.

"Artis-artis sekaligus menjawab pertanyaan tadi selebgram dan lain-lain sudah dipanggil. Nanti itu dioper ke Kominfo untuk jadi jurkam anti judi online," kata dia di gedung DPR RI, Senin (4/9/2023).

Sebelumnya, asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) mengadukan puluhan publik figur tanah air termasuk Wulan Guritno ke Bareskrim Polri buntut dugaan mempromosikan situs judi online.

Ada 26 publik figur mulai dari artis, pelawak hingga penyanyi dangdut.

Selain Wulan Guritno, publik figur lainnya yakni YL, VP, DP, DD, kemudian OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV. Selain itu GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT, terakhir ada ZG.

ALMI sudah menyerahkan bukti berupa foto, video hibgga situs judi online yang diduga dipromosikan para publik figur tersebut.

Dalam waktu dekat, Dittipidsiber Bareskrim Polri juga mengaku akan memanggil Wulan Guritno untuk diklarifikasi terkait dugaan promosi judi online.