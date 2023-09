TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Say You Won't Let Go yang dipopulerkan oleh penyanyi James Arthur.

Lagu Say You Won't Let Go dirilis pada tahun 2016.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Say You Won't Let Go - James Arthur:

I met you in the dark, you lit me up

Aku bertemu dengan mu dalam kegelapan, kamu menerangiku

You made me feel as though I was enough

Kau membuatku merasa seolah-olah aku ini sudah cukup

We danced the night away, we drank too much

Kita menari sepanjang malam, kita minum terlalu banyak

I held your hair back when

Aku mengusap rambut hitam mu ketika

You were throwing up

Kamu muntah

Then you smiled over your shoulder

Lalu kamu tersenyum di balik bahumu

For a minute, I was stone-cold sober

Untuk sesaat, aku sadar

I pulled you closer to my chest

Aku menarikmu lebih dekat ke dadaku

And you asked me to stay over

Dan kamu bertanya kepadaku untuk menginap

I said, I already told ya

Aku mengatakan, aku sudah bilang ya

I think that you should get some rest

Aku pikir kamu harus beristirahat sebentar

I knew I loved you then

Saat itu aku tahu aku mencintai mu

But you'd never know

Tapi kamu tidak pernah tahu

'Cause I played it cool when I was scared of letting go

Karena aku memainkannya dengan keren ketika aku takut melepaskannya

I know I needed you

Aku tahu aku membutuhkanmu

But I never showed

Tapi aku tidak pernah menujukkannya

But I wanna stay with you until we're grey and old

Tapi aku ini tinggal dengan mu sampai kita beruban dan menua

Just say you won't let go

Katakan kamu tidak akan pernah pergi

Just say you won't let go

Katakan kamu tidak akan pernah pergi

I'll wake you up with some breakfast in bed

Aku akan membangunkan mu dengan sarapan di tempat tidur

I'll bring you coffee with a kiss on your head

Aku akan membawakan mu kopi dengan sebuah ciuman di dahi mu

And I'll take the kids to school

Dan aku akan mengantar anak-anak ke sekolah

Wave them goodbye

Melambaikan tangan selamat tinggal

And I'll thank my lucky stars for that night

Dan aku akan berterimah kasih kepada bintang untuk malam itu

When you looked over your shoulder

Ketika kamu melihat dari bahumu

For a minute, I forget that I'm older

Untuk sesaat, aku lupa bahwa aku lebih tua

I wanna dance with you right now

Aku ingin menari dengan mu sekarang

Oh, and you look as beautiful as ever

Oh. Dan kamu terlihat cantir seperti biasanya

And I swear that everyday you'll get better

Dan aku bersumpah bahwa kamu akan mendapatkan yang terbaik

You make me feel this way somehow

Kau membuatku seperti ini entah bagaimana

I'm so in love with you

Aku sangat mencintai mu

And I hope you know

Dan aku berharap kamu tahu

Darling, your love is more than worth its weight in gold

Sayang, cintamu lebih berharga daripada emas

We've come so far, my dear

Kita sudah sejauh ini, sayangku

Look how we've grown

Lihatlah bagaimana kita bersama

And I wanna stay with you until we're grey and old

Dan aku ingin bertahan dengan mu sampai kita beruban dan menua

Just say you won't let go

Katakan kau tidak akan pernah pergi

Just say you won't let go

Katakan kau tidak akan pernah pergi

I wanna live with you

Aku ingin hidup dengan mu

Even when we're ghosts

Bahkan ketika kita sudah jadi hantu

'Cause you were always there for me when I needed you most

Karena kamu akan selalu ada untuk ku ketika aku begitu membutuhkanmu

I'm gonna love you 'til

Aku akan mencintai mu hingga

My lungs give out

Paru-paru ku keluar

I promise 'til death we part like in our vows

Aku berjanji sampai mati kita berpisah seperti dalam sumpah kita

So I wrote this song for you, now everybody knows

Jadi aku menulis lagu ini untukmu, sekarang

That it's just you and me 'til we're grey and old

Bahwa hanya kau dan aku sampai kita beruban dan menua

Just say you won't let go

Katakan kau tidak akan pernah pergi

Just say you won't let go

Katakan kau tidak akan pernah pergi

Just say you won't let go

Katakan kau tidak akan pernah pergi

Oh, just say you won't let go

Oh, katakan kau tidak akan pernah pergi

(Tribunnews.com)