Lirik dan Terjemahan Lagu The Night We Met - Lord Huron: Take Me Back to The Night We Met

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu The Night We Met yang dinyanyikan oleh Lord Huron.

Lagu The Night We Met telah dirilis pada 2015 dan merupakan single dalam album studio kedua Lord Huron bertajuk Strange Tails.

Official lirik video lagu The Night We Met telah dirilis di YouTube Lord Huron pada 15 Mei 2017.

Lirik dan Terjemahan Lagu The Night We Met - Lord Huron:

[Verse 1]

I am not the only traveler

Aku bukan satu-satunya musafir

Who has not repaid his debt

Siapa yang belum melunasi utangnya

I've been searching for a trail to follow again

Aku mencari jejak untuk diikuti lagi

Take me back to the night we met

Bawa aku kembali ke malam kita bertemu

And then I can tell myself

Dan kemudian aku mengatakan pada diriku sendiri

What the hell I'm supposed to do

Apa yang harus aku lakukan?

And then I can tell myself

Dan kemudian aku mengatakan pada diriku sendiri

Not to ride along with you

Untuk tidak berjalan bersamamu

[Chorus]

I had all and then most of you

Aku memiliki semua dan kemudian sebagian besar darimu

Some and now none of you

Beberapa dan sekarang tidak satu pun darimu

Take me back to the night we met

Bawa aku kembali ke malam saat kita bertemu

I don't know what I'm supposed to do

Aku tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan

Haunted by the ghost of you

Dihantui oleh bayang-bayangmu

Oh, take me back to the night we met

Oh, bawa aku kembali ke malam saat kita bertemu

[Verse 2]

When the night was full of terrors

Ketika malam penuh dengan teror

And your eyes were filled with tears

Dan matamu dipenuhi air mata

When you had not touched me yet

Ketika kau belum menyentuhku

Oh, take me back to the night we met

Oh, bawa aku kembali ke malam saat kita bertemu

[Chorus]

I had all and then most of you

Aku memiliki semua dan kemudian sebagian besar darimu

Some and now none of you

Beberapa dan sekarang tidak satu pun darimu

Take me back to the night we met

Bawa aku kembali ke malam saat kita bertemu

I don't know what I'm supposed to do

Aku tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan

Haunted by the ghost of you

Dihantui oleh bayang-bayangmu

Take me back to the night we met

Bawa aku kembali ke malam saat kita bertemu

