Lirik dan Terjemahan Lagu No Surprises - Radiohead: No Alarms And No Surprises

Berikut lirik dan terjemahan lagu No Surprises yang dipopulerkan oleh grup band Radiohead.

Lagu ini masuk dalam album Ok Computer yang dirilis pada tahun 1997.

Berikut lirik dan terjemahan lagu No Surprises - Radiohead:

A heart that’s full up like a landfill

Hati yang penuh seperti tempat pembuangan akhir

A job that slowly kills you

Sebuah pekerjaan yang perlahan membunuhmu

Bruises that won’t heal

Memar yang tidak akan sembuh

You look so tired and unhappy

Anda terlihat sangat lelah dan tidak bahagia

Bring down the government

Bawa ke bawah pemerintah

They don’t, they don’t speak for us

Mereka tidak, mereka tidak berbicara untuk kita

I’ll take a quiet life

Aku akan menjalani hidup yang tenang

A handshake of carbon monoxide

Jabat tangan karbon monoksida

No alarms and no surprises

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan

No alarms and no surprises

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan

No alarms and no surprises

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan

Silent, silent

Diam, diam

This is my final fit, my final bellyache with

Ini adalah fit terakhir saya, bellyache terakhirku

No alarms and no surprises

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan

No alarms and no surprises

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan

No alarms and no surprises please

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan

Such a pretty house, such a pretty garden

Rumah yang cantik seperti taman yang indah

No alarms and no surprises (let me out of here)

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan (biarkan aku keluar dari sini)

No alarms and no surprises (let me out of here)

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan (biarkan aku keluar dari sini)

No alarms and no surprises please (let me out of here)

Tidak ada alarm dan tidak ada kejutan silahkan (biarkan aku keluar dari sini)

