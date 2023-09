Cara Vote Putri Ariani di Semifinal America's Got Talent 2023, Dukung agar Bisa Maju ke Babak Final

TRIBUNNEWS.COM - Simak cara vote Putri Ariani di ajang Americas Got Talent (AGT) 2023 dalam artikel ini.

Penyayi Putri Ariani tengah berjuang memperebutkan gelar juara di ajang Americas Got Talent 2023.

Hari ini, Rabu (6/9/2023) Putri Ariani tampil di babak semifinal Americas Got Talent.

Putri Ariani menyanyikan lagu lawas dari band U2 yang bertajuk I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dirilis U2 pada tahun 1987 dalam album The Joshua Tree.

Untuk dapat maju ke babak selanjutnya, nasib para peserta ditentukan berdasarkan hasil vote dari para penonton.

Hanya peserta dengan suara terbanyak yang bisa maju ke babak selanjutnya.

Mengutip laman NBC.com, ada dua cara untuk vote Putri Ariani agar jadi juara di Americas Got Talent.

Cara pertama melalui laman NBC.com, alternatif lainnya yakni lewat aplikasi AGT.

Berikut ini langkah-langkah untuk vote Putri Ariani:

Penyanyi Putri Ariani - Simak lirik dan terjemahan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band U2 yang dinyayikan Putri Ariani dalam artikel ini. (Instagram @arianinismaputri)

Via Laman NBC

1. Kunjungi laman www.nbc.com/AGTVote atau klik di sini >>>

2. Daftar untuk mendapatkan Profil NBCUniversal menggunakan alamat email.

3. Jika sudah memiliki akun NBCUniversal, Anda bisa langsung login.