Terjemahan Lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For - U2 yang Dinyanyikan Putri Ariani di AGT

Penyanyi Putri Ariani - Simak lirik dan terjemahan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band U2 yang dinyayikan Putri Ariani dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band U2 yang dinyayikan Putri Ariani dalam artikel ini.

Lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dipopulerkan oleh band U2.

I Still Haven't Found What I'm Looking For dirilis tahun 1987, silam.

Tembang ini tergabung dalam album U2 yang bertajuk The Joshua Tree.

Lagu ini kembali populer setelah dibawakan Putri Ariani dalam babak semifinal Americas Got Talent, Rabu (6/9/2023).

Selain itu, I Still Haven't Found What I'm Looking For juga jadi salah satu lagu dalam film animasi Sing 2 tahun 2021, lalu.

Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent 2023. (YouTube America's Got Talent)

Berikut ini lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For - U2:

I have climbed highest mountains

Saya telah mendaki gunung tertinggi

I have run through the fields

Saya telah melewati Lapangan

Only to be with you

Hanya untuk bersamamu

Only to be with you

Hanya untuk bersamamu

I have run

Saya sudah berlari

I have crawled

Saya sudah merangkak

I have scaled these city walls

Aku telah menskalakan tembok kota ini