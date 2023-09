Timothee Chalamet dan Kylie Jenner Go Public, Terlihat Mesra saat Nonton Konser Beyonce

TRIBUNNEWS.COM - Pemeran film Call Me By Your Name, Timothee Chalamet dan Kylie Jenner terlihat bersama setelah berbulan-bulan dikabarkan berkencan.

Timothee Chalamet dan Kylie Jenner terlihat bersama menghadiri tur Renaisans Beyonce di SoFi Stadium, Los Angeles pada Senin, 4 September 2023, lalu.

Dalam video yang beredar, Timothee Chalamet terlihat mengenakan hoodie hitam, dikutip dari Hindustantimes.com.

Di sampingnya berdiri Kylie dalam balutan busana tanpa lengan yang dipadukannya dengan sepasang anting emas berbentuk lingkaran.

Timothee Chalamet dan Kylie Jenner terlihat tertawa bersama.

Selain berbincang, keduanya juga terlihat mesra dengan saling berpelukan.

Ini adalah pertama kalinya Timothee Chalamet dan Kylie Jenner terlihat bersama di depan umum, sejak hubungan mereka menjadi rumor berita utama media pada bulan April.

Mengutip dari People, mobil Jenner juga terlihat di jalan masuk rumah Chalamet pada minggu lalu.

Kebersamaan Timothee Chalamet dan Kylie Jenner saat Nonton Konser Beyonce

Pertama kali pasangan ini bertemu adalah di sebuah acara di Eropa pada awal tahun ini.

Keduanya juga terlihat berinteraksi di acara Paris Fashion Week Jean Paul Gaultier pada bulan Januari.

Rumor hubungan ini menjadi publik beberapa bulan setelah Kylie putus dengan penyanyi sekaligus rapper Travis Scott.

Sementara itu, Timothee sebelumnya dikabarkan dekat dengan beberapa bintang terkenal dari industri ini, termasuk aktor Lily-Rose Depp, Eiza González dan putri Madonna, Lourdes Leon.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)