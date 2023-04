Profil Timothee Chalamet, Bintang Film Dune yang Digosipkan Berpacaran dengan Kylie Jenner

Timothée Chalamet. Timothée Chalamet adalah aktor Amerika yang menyerbu industri hiburan dengan peran terobosannya sebagai Elio Perlman dalam film 'Call Me by Your Name'

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Timothee Chalamet, aktor Amerika yang digosipkan berpacaran dengan Kylie Jenner.

Mengutip Britannica, Timothée Chalamet, atau Timothée Hal Chalamet, lahir di New York, AS pada 27 Desember 1995.

Ibunya adalah mantan aktris dan penari Broadway.

Ayahnya bekerja di UNICEF sedangkan kakak perempuannya, Pauline, adalah seorang aktris dan juga penari balet.

Mereka tinggal di gedung yang sama dengan nenek dari pihak ibu Chalamet, yang juga pernah menjadi penari Broadway.

Timothée Chalamet dapat berbicara bahasa Prancis dengan lancar dan kerap menghabiskan musim panas di Lyon, Prancis.

Timothée Chalamet mulai berakting di usia muda, tampil di iklan dan drama.

Seperti ibu dan saudara perempuannya, dia bersekolah di Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, New York City.

Selama menempuh pendidikan, Timothée Chalamet mendapatkan peran kecil di televisi dan melakukan debut Off-Broadway di The Talls (2011).

Pada tahun 2012, ia mendapatkan peran di serial TV Royal Pains and Homeland.

Setelah lulus SMA pada tahun 2013, Chalamet bermain di film Interstellar (2014), di mana dia memainkan versi muda dari karakter Casey Affleck.

Dia kemudian mendaftar di perguruan tinggi, pertama kuliah di Universitas Columbia, Kota New York, dan kemudian Universitas New York, tapi dia akhirnya keluar untuk fokus pada akting.

Chalamet mendapatkan beberapa peran dalam film layar lebar, termasuk The Adderall Diaries (2015) dan Miss Stevens (2016).

Terobosan Chalamet datang pada tahun 2017 ketika ia membintangi Call Me by Your Name, sebuah film adaptasi dari novel André Aciman tahun 2007 tentang cinta pertama.