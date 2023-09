Simon Cowell Unggah Video Putri Ariani di Semifinal AGT 2023: Salah Satu Pertunjukan Favoritku

TRIBUNNEWS.COM - Kabar menyenangkan datang dari penyanyi, Putri Ariani.

Pasalnya, video penampilan Putri Ariani di semifinal diunggah oleh juri America's Got Talent 2023, Simon Cowell.

Diketahui, babak semifinal itu telah disiarkan secara live pada Rabu (6/9/2023) waktu Indonesia.

Terlebih, Simon Cowell mengakui penampilan Putri termasuk dalam daftar penampilan live yang dia suka.

Pengakuan itu ditulis oleh Simon Cowell, dikutip dalam Instagram @simoncowell, Kamis (7/9/2023).

"Genuinely, this was one of my favourite live show performances and I think @arianinismaputri is an incredible person with an incredible talent."

"Sejujurnya, ini adalah salah satu pertunjukan live favorit saya dan menurut saya @arianinismaputri adalah orang yang luar biasa dengan bakat yang luar biasa," tulis Simon Cowell.

Pada penampilan kali ini, Putri menyanyikan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band U2.

Dikutip dalam YouTube America's Got Talent, Kamis (7/9/2023), Putri mendapatkan empat standing ovation dari masing-masing juri.

Momen Putri Ariani mendapatkan 4 standing ovation dari para juri. (Tangkapan layar kanal YouTube America's Got Talent)

Lagi-lagi, Simon mengutarakan bahwa dirinya tak bisa berkata-kata atas penampilan Putri.

Ia menilai suara dan aransemen versi yang dibawakan oleh Putri sangat bagus.

Simon Cowell (Tangkapan layar kanal YouTube America's Got Talent)

"Dan jujur Putri, sungguh, inilah mengapa saya masih melakukan pekerjaan ini untuk saat-saat seperti ini," tutur Simon dengan bahasa inggris.

Sekedar informasi, Putri Ariani diketahui telah lolos ke babak final berdasarkan hasil voting pemirsa.

Penampilan Putri pun telah disiarkan dalam acara AGT Result Show pada Rabu (6/9/2023) malam waktu Los Angeles atau Kamis (7/9/2023) pukul 08.00 WIB.