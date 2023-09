Tampil Memukau, Putri Ariani Melaju ke Final America's Got Talent 2023

TRIBUNNEWS.COM - Penampilan memukau dari penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani membawanya terpilih untuk melaju ke babak final Americas Got Talent 2023.

Dalam babak semifinal ke-3 yang digelar kemarin Rabu (6/9/2023), ada 11 kontestan yang mengikuti.

Dari 11 kontestan itu, Putri Ariani lolos bersama dengan grup paduan suara, Mzansi Youth Choir.

Adapun pengumuman itu diketahui dari unggahan di akun aplikasi X (dulu Twitter) Americas Got Talent, @AGT pada Kamis (7/9/2023).

"Selamat yang sebesar-besarnya bagi @MzansiYouthChoi dan Putri Ariani malam ini (Rabu) ketika mereka melaju ke final AGT!," demikian tertulis dalam pengumuman tersebut.

Sementara final America's Got Talent 2023 akan digelar pada Oktober 2023 mendatang.

Sebagai informasi, Putri Ariani membawakan lagu U2 dengan judul I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Sambil memainkan piano, Putri Ariani sukses membuat seluruh penonton hening.

Pada saat rampung bernyanyi, tepuk tangan hingga standing ovation pun terlihat.

Penampilan Putri Ariani di semifinal America's Got Talent 2023. (Tangkap layar YouTube America's Got Talent)

Bahkan keempat juri AGT 2023 yaitu Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howi Mendel turut melakukan standing ovation atas penampilan memukau Putri Arian.

Juri yang memberikan golden buzzer ke Putri Ariani, Simon Cowell mengaku tak bisa berkata-kata menyaksikan pertunjukan tersebut.

“Putri, aku sebenarnya speechless (tidak bisa berkata-kata) sekarang. Yang aku pikirkan, pertama, betapa indahnya suaramu,” ujar Simon.

Simon menyebut momen seperti inilah yang membuat ia begitu mencintai pekerjaannya.

Momen Simon menyaksikan penampilan Putri di panggung AGT 2023 adalah sesuatu yang indah dan tak ternilai untuknya.