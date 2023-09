Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlalu Singkat - Sheila On 7: Percaya Padaku Jiwaku Untukmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Terlalu Singkat yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

Lagu ini masuk dalam album Sheila On 7 yang bertajuk 507.

Album tersebut dirilis pada tahun 2006.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Terlalu Singkat - Sheila On 7:

[intro] C G/B Am G F G C

C G/B

Untaian rasa yang kuselipkan

A# F

Semoga mampu tuk meluluhkan

Dm G

Hati pemilik senyum itu

C G/B

Berbagai cara akan kucoba

A# F

Agar aku takkan kehilangan

Dm G

Pandangan dari senyum itu

C G/B Am G

Dan di saat kukatakan jadi kekasihku

F G

Akan membuat kau jauh lebih hebat

[Chorus]

C G/B Am G

Percaya padaku uu uu

F G

Percaya padaku uu uu

C G/B Am G

Jiwaku untukmu uu uu

F

Hidup terlalu singkat

Fm

Untuk kamu lewatkan

G C

Tanpa mencoba cintaku

[int] C G/B Am G F Em G

C G/B Am G F G C

C G/B Am G

Dan di saat kukatakan jadi kekasihku

F G

Akan membuat kau jauh lebih hebat

[Chorus]

C G/B Am G

Percaya padaku uu uu

F G

Percaya padaku uu uu

C G/B Am G

Jiwaku untukmu uu uu

F

Hidup terlalu singkat

Fm

Untuk kamu lewatkan

G C

Tanpa mencoba cintaku

(Tribunnews.com)