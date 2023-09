Dari Bintang Ternama hingga Plot Menarik, Ini 4 Alasan “Moving” Harus Masuk Watchlist Kamu!

TRIBUNNEWS.COM - Industri hiburan Korea Selatan (Korsel) terus menggempur seluruh dunia dengan berbagai penampilan apiknya dalam sepuluh tahun terakhir. Selain musik Korean Pop atau K-pop, Drama Korea atau drakor jadi produk pop culture lain yang sukses menggaet penggemar dari berbagai negara.

Menurut survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada April 2020, penonton drakor di Indonesia mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. 842 dari 924 responden mengaku menonton drakor selama pandemi.

Meningkatnya popularitas drakor juga tidak terlepas dari makin banyaknya platform streaming online yang memudahkan penonton untuk menikmati berbagai konten favorit.

Nah, salah satu serial Korea terbaru yang banyak dinanti pada bulan Agustus 2023 adalah “Moving”, yang diadaptasi dari serial webtoon populer karya Kangfull berjudul sama.

Mengusung genre fantasi, laga, dan romance, serial Korea ini dibintangi oleh berbagai pemain ternama yang sudah tidak asing lagi di kalangan penggemar K-Drama seperti Zo Insung dan Han Hyojoo.

Serial yang hadir dengan 20 episode ini disutradarai oleh Park Inje, sutradara terkenal yang sebelumnya menggarap drakor “Kingdom”. Sementara itu, sinematografi Moving digarap langsung oleh Lee Hyungdeok yang terkenal berkat judul “Train to Busan” dan “Peninsula”. Serial “Moving” berhasil memecahkan rekor sebagai serial original Korea paling banyak ditonton di platform streaming Disney+ Hotstar di Asia Pasifik–di antaranya di Korea, Jepang, Asia Tenggara (termasuk Indonesia), Hong Kong, dan Taiwan, serta Hulu di Amerika Serikat setelah tujuh hari penayangan berdasarkan jam tayangnya!

4 Alasan kenapa Moving harus masuk watchlist kamu!

Selain memiliki alur cerita menarik yang diadaptasi langsung dari webtoon populer serta digarap langsung oleh para kru film profesional, ada empat alasan lain kenapa kamu harus masukan serial “Moving” ke dalam list tontonan kamu.

1. Sebagai penanda kembalinya Zo Insung di dunia hiburan

Kalau kamu adalah penggemar berat K-Drama, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Zo Insung. Aktor tampan ini terkenal lewat berbagai perannya yang memukau, membuat penampilannya selalu dinanti-nanti oleh para fans drakor.

Melansir dari Forbes, “Moving” adalah drama yang menandakan kembalinya aktor berusia 42 tahun ini setelah tujuh tahun hiatus dari dunia hiburan. Buat yang sudah kangen dengan akting keren Zo Insung, pastinya tidak boleh melewatkan “Moving”.

2. Bertabur aktor dan aktris berbakat

Jajaran aktor dan aktris dengan paras serta kemampuan akting yang memukau memang jadi daya tarik dari drakor. Nah, skill para pemeran di serial “Moving” pun tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, serial yang satu ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris yang sudah berkecimpung di dunia akting sejak lama dan telah meraih banyak penghargaan.

Salah satunya yaitu Zo Insung yang pernah memenangkan penghargaan Best Actor di drakor Something Happened in Bali (2004) dan Popularity Award di drakor Spring Day (2005).

Selain itu, juga ada aktor Ryu Seungryong yang berhasil meraih Grand Prize pada 2013 dalam perannya sebagai ayah di dalam film Miracle in Cell No 7 dan aktris Han Hyojoo yang menyabet Best Actress pada 2011 berkat perannya di drakor Dong Yi.

3. Alur cerita menarik dengan adegan laga yang apik

Keseruan alur cerita “Moving” tentunya juga menjadi salah satu daya tarik utama serial ini. “Moving” mengisahkan tentang dua anak remaja dengan kekuatan super bernama Kim Bongseok (Lee Jungha) dan Huisoo (Go Younjung).

Rupanya, kekuatan super yang dimiliki oleh keduanya diwarisi dari orang tua mereka, yakni Jang Juwon (Ryu Seungryong), Lee Mihyun (Han Hyojoo), dan Kim Doosik (Zo Insung), yang di masa lalu merupakan anggota satuan elite khusus beranggotakan manusia berkekuatan super.

Hidup dengan kekuatan super membuat mereka harus selalu waspada dengan ancaman misterius yang bisa datang sewaktu-waktu. Ketika kehidupan para remaja ini mulai berjalan dengan tenang, seorang supir pengantar barang misterius bernama Frank mulai membunuh orang-orang yang memiliki kekuatan super di seluruh Kota Seoul.

Dengan plot yang membuat para penonton penasaran, serial ini juga dilengkapi dengan adegan laga yang apik.

4. Hadirkan efek visual yang menakjubkan

Melansir dari Kpoppost, serial “Moving” diketahui menghabiskan biaya produksi mencapai 50 miliar won atau senilai dengan Rp576 miliar. Jumlah tersebut menjadikan “Moving” sebagai drakor dengan produksi termahal hingga saat ini.

Besarnya biaya pembuatan drakor ini tidak terlepas dari pembuatan efek visual menakjubkan dengan menggunakan 7540 VFX di seluruh adegannya lewat kerja sama dengan hampir 60 VFX studio dari 9 negara yang berbeda. Maka itu, tak heran kalau drama ini mendapat julukan “Avengers” versi Korea!

Gimana, penasaran untuk mulai menonton “Moving”?

“Moving” kini sudah tayang hingga episode 15 di Disney+ Hotstar. Sambil menunggu episode terbaru dari “Moving”, kamu juga bisa nonton serial Korea dengan alur cerita yang seru lainnya di Disney+ Hotstar seperti "Big Bet", "Shadow Detective", “Revenant”, dan “The First Responders”.

Tunggu apa lagi? Ikuti keseruan serial “Moving” yang tayang setiap hari Rabu, secara eksklusif di Disney+ Hotstar.

