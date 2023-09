Lirik dan Terjemahan Lagu One and Only - Adele: You're The Only One That I Want

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu One and Only yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

Lagu One and Only masuk dalam album 21 yang dirilis pada tahun 2011.

Berikut lirik dan terjemahan lagu One and Only - Adele:

You've been on my mind

Kau telah di pikiranku

I grow fonder every day,

Semakin hari semakin ku cinta

Lose myself in time

Hingga aku melupakan waktu

Just thinking of your face

Hanya membayangkan wajahmu

God only knows

Hanya Tuhan yang tahu

Why it's taking me so long

Mengapa aku butuh waktu lama

To let my doubts go

Untuk mengusir keraguankku

You're the only one that I want

Kau satu-satunya yang kuinginkan

I don't know why I'm scared, I've been here before

Aku tak tahu kenapa aku takut, aku pernah merasakan ini sebelumnya

Every feeling, every word, I've imagined it all,

Setiap rasa, setiap kata, aku membayangkan segalanya

You never know if you never try

Kau tak akan pernah tahu jika kau belum mencoba

To forgive your past and simply be mine

Untuk melupakan masa lalumu dan menjadi milikku

I dare you to let me be your, your one and only

Ku tantang kau untuk jadikan aku kekasihmu satu-satunya

Promise I'm worthy to hold in your arms

Aku janji bahwa aku layak untuk kau dekap dalam pelukanmu

So come on and give me the chance

Maka beri aku kesempatan

To prove that I'm the one who can

Untuk buktikan bahwa akulah orang yang mampu

Walk that mile until the end starts

Jalani semuanya dari awal hingga akhir

I've been on your mind

Aku telah di pikiranmu

You hang on every word I say, lose yourself in time

Kau kan turuti semua perkataanku, luapakanlah waktu

At the mention of my name,

Saat namaku disebut

Will I ever know how it feels to hold you close?

Akankah kau tahu bagaimana rasanya mendekapmu erat

And have you tell me whichever road I choose you'll go

Dan sudahkah kau katakan padaku jalan manapun yang kupilih kau pun akan ikut

I don't know why I'm scared 'cause I've been here before

Aku tak tahu mengapa aku takut karena aku pernah di posisi ini sebelumnya

Every feeling every word, I've imagined it all,

Setiap rasa setiap kata, aku membayangkan segalanya

You never know if you never tried

Kau tak akan pernah tahu jika kau tak mencoba

To forgive your past and simply be mine

Untuk memaafkan masa lalu dan menjadi milikku

I dare you to let me be your, your one and only

Aku tantang kau untuk menjadikanku kekasihmu satu-satunya

I promise I'm worthy to hold in your arms

Aku janji aku layak untuk kau dekap dalma pelukanmu

So come on and give me the chance

Maka beri aku kesempatan

To prove that I'm the one who can

Untuk buktikan bahwa akulah orang yang mampu

Walk that mile until the end starts

Menjalani semuanya dari awal hingga akhir

I know it ain't easy

Aku tahu memang tak mudah

Giving up your heart

Berikan hatimu

I know it ain't easy

Aku tahu memang tak mudah

Giving up your heart

Berikan hatimu

(Nobody's perfect, trust me I've learnt it)

(Tak ada yang sempurna, percayalah aku tahu itu)

I know it ain't easy, giving up your heart

Aku tahu memang tak mudah, memberikan hatimu

(Nobody's perfect, trust me I've learnt it)

(Tak ada yang sempurna, percayalah aku tahu itu)

I know it ain't easy, giving up your heart

Aku tahu memang tak mudah, memberikan hatimu

I know it ain't easy

Aku tahu memang tak mudah

Giving up your heart

Memberikan hatimu

So I dare you to let me be your, your one and only

Maka aku tantang kau untuk menjadikanku kekasihmu satu-satunya

I promise I'm worthy to hold in your arms

Aku janji aku layak untuk kau dekap dalam pelukanmu

So come on and give me the chance

Maka beri aku kesempatan

To prove I'm the one who can

Untuk buktikan bahwa akulah orang yang mampu

Walk that mile until the end starts

Menjalani semuanya dari awal hingga akhir

Come on and give me a chance

Berilah aku kesempatan

To prove that I'm the one who can

Untuk buktikan bahwa akulah orang yang mampu

Walk that mile until the end starts

Menjalani semuanya dari awal hingga akhir

