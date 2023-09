TWICE Bakal Meet and Greet di Istora Senayan Bulan Ini

Girl grup K-Pop, TWICE akan menggelar meet and greet atau jumpa dengan penggemar di Istora Senayan, Jakarta.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Dijadwalkan, Jihyo cs itu akan mengadakan meet and greet bertajuk Shine With You pada 27 September 2023.

Adapun kabar ini diumumkan oleh Scarlett Whitening selaku promotor.

Sebagaimana diketahui, TWICE juga merupakan brand ambassador Scarlett Whitening.

"Scarlett X TWICE: Shine With You Meet and Greet in Jakarta!" Tuli Scarlett Whitening dalam Instagram-nya dikutip Tribunnews, Kamis (7/9/2023).

"Kami dengan senang hati menginformasikan kepada Anda bahwa Shine Ambassador kami, TWICE akan datang ke Jakarta!" lanjutnya.

Kendati begitu, untuk harga tiket dan cara daftarnya belum diumumkan.

Kata promotor, hal tersebut akan diinformasikan di postingan selanjutnya.

"Terus diperbarui dan nantikan untuk rincian lebih lanjut, Sahabat Scarlett!" tulisnya.

Setelah meet and greet, TWICE juga akan memyambangi Jakarta lagi untuk akhir tahun ini.

TWICE akan konser di Jakarta Internasional Stadium pada 23 Desember 2023 bertajuk Ready to Be.

"Kami merasa terhormat menyambut TWICE kembali untuk pertunjukan stadion pertama mereka di Jakarta," tulis Mecimapro selaku promotor.