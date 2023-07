Lirik Lagu dan Terjemahan Do Not Touch - MISAMO TWICE: You Can Watch Me But You Cant Touch Me

Lirik lagu dan terjemahan Do Not touch yang dinyanyikan oleh MISAMO TWICE.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Do Not Touch ini merupakan single pra-rilis dari album Masterpiece, milik MISAMO Sub-unit TWICE.

Sub-unit TWICE yang beranggotakan tiga member Jepang yaitu, Mina, Sana dan Momo Twice.

Diketahui, MISAMO segera memulai debutnya di Jepang lewat album, Masterpiece, yang akan dirilis 26 Juli mendatang.

Album Masterpiece MISAMO menampilkan total tujuh lagu di antaranya Do Not Touch, Behind The Curtain, Marshmallow, Funny Valentine, It’s Not Easy For You, Rewind You, dan Bouquet.

Berikut ini lirik lagu Do Not Touch milik MISAMO TWICE, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan In Bloom - ZEROBASEONE: Nan Geujeo Moreuneun Che

Not easy, I know jirettai kanshou

Demo daiji na koto Umm no no

Meiga no mae kouki naJewelry no soba de

KakareteruWords Do not do not (touch)

Treat me like something so precious kichou na mono Handle it cautiously

Mamorenai nara kawaranai kara chuui let me warn ya

Misukasu kimochi wo chotto dake Hold on

Osaete shoudou Special, and you know

Yes, you can watch me (if if you love me) But you can’t touch me(if if you love me)