TWICE Bakal Konser di Jakarta, Ini Jadwal dan Lokasinya

TRIBUNNEWS.COM - Girl group asal Korea Selatan, TWICE akan konser di Jakarta.

TWICE mengumumkan jadwal tambahan tur dunia ke-5 mereka.

Grup beranggotakan 9 personel ini akan menyapa penggemarnya di Indonesia di akhir tahun ini.

Mengutip Instagram Mecimapro, jadwal konser TWICE di Jakarta adalah 23 Desember 2023.

Rencananya, konser TWICE yang bertajuk Ready To Be ini akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS).

"ONCE Indonesia! We are honored to be welcoming #TWICE back for their first stadium show in Jakarta!" ("ONCE Indonesia! Kami dengan bangga menyambut TWICE kembali untuk konser bertaraf stadion pertama kalinya di Jakarta!" tulis Mecimapro di akun Instagram resminya.

Profil TWICE

TWICE (트와이스) adalah girl grup beranggotakan sembilan orang di bawah JYP Entertainment.

Dikutip dari kpopping.com, mereka terbentuk melalui kompetisi reality show SIXTEEN.

TWICE resmi debut pada 20 Oktober 2015 dengan mini album The Story Begins.

Pada tahun 2015, Park Jin Young mengumumkan bahwa girl grup JYP baru akan dibentuk melalui reality show survival SIXTEEN.

Di mana enam belas peserta pelatihan JYP akan bersaing untuk debut di girl grup beranggotakan tujuh orang, TWICE.

Pertunjukan dimulai pada tanggal 5 Mei dan diakhiri dengan terpilihnya Nayeon , Jeongyeon, Dahyun, Sana, Jihyo, Mina, dan Chaeyoung.

Selama final, Park mengumumkan bahwa dia akan menambahkan dua anggota lagi ke dalam grup, menjadikannya grup ini beranggotakan sembilan orang.