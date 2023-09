Disinggung soal Pacar di Tengah Kedekatannya dengan Billy Syahputra, Michelle Ashley: Masih Labil

TRIBUNNEWS.COM - Disinggung soal pacar di tengah kedekatannya dengan Billy Syahputra, Michelle Ashley merasa dirinya masih labil.

Alasan inilah yang membuat Michelle Ashley tidak tahu apakah ia siap memiliki kekasih atau tidak.

Meski demikian, Michelle Ashley membuka hatinya untuk menjadi tambatan hati siapa pun nanti.

"Masih labil sih aku, masih nggak tahu siap atau enggak," ujar Michelle, dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Sabtu (9/9/2023).

"Tapi kalo misalkan ada yang muncul dan cocok, ya udah," imbuhnya.

Hingga saat ini, Michelle diketahui belum pernah berpacaran.

Tetapi, dia hanya sebatas suka atau naksir.

"Naksir-naksir udahlah," tukasnya.

Putri Pinkan Mambo ini juga buka suara terkait kedekatannya dengan adik mendiang Olga Syahputra, Billy Syahputra.

Dalam acara Rumpi No Secret yang dipandu Feni Rose, Michelle Ashley mengungkap hubungannya dengan Billy Syahputra.

Di kesempatan itu, Michelle membongkar isi chat WhatsApp yang dikirimkan Billy padanya.

"Paling dia tuh suka ngajak hangout, atau kayak bareng yang lain gitu," tutur Michelle.

Michelle Ashley ungkap isi chat WhatsApp dari Billy Syahputra. (Kolase Tribunnews)

Karena seringnya berkomunikasi, Michelle tak memungkiri kedekatan mereka menjadi disalahartikan.

"Sebenernya emang temenan doang, emang sering komunikasi. Jadi kalo misalnya orang salah tangkep, jadi kayak aku yang baperan," bebernya.

Meski hanya berteman, Michelle mengungkap Billy adalah sosok yang baik.

"Yang aku lihat sih dia orangnya outgoing banget, terus juga very fun, want to export things. Itu sih menurut aku, terus juga orangnya baik, taking care of others," lanjut Michelle.

Michelle Ingin Pinkan Hati-hati Cari Pasangan

Di saat dirinya belum ingin menjalin hubungan asmara, Michelle Ashlley meminta sang ibu untuk berhati-hati mencari pasangan.

Sebelumnya, Pinkan Mambo mengaku ingin menikah kembali dengan orang yang ia sayang.

Bahkan Pinkan Mambo juga terang-terangan sudah tak lagi mencintai Steve Wantania, suami yang menjadi pelaku pelecehan terhadap Michelle Ashley.

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (16/8/2023), Michelle Ashley merasa bingung harus merespons bagaimana mengenai pernyataan sang ibu.

Michelle Ashley mengatakan bahwa permasalahan dengan suaminya yang sekarang belum terselesaikan dan masih ada ikatan suami istri.

"Dari situ udah gak tahu sih mau respons gimana lagi."

"Karena yang sekarang aja belum diselesaiin dan dia masih bisa berpikir untuk cari pasangan berikutnya," ungkapnya.

Sedangkan suami ibunya yang sekarang, disebutnya sempat melakukan hal yang tak pantas ke dirinya.

"Yang di mana pasangan yang sekarang ada kejadian yang tak pantas buat anaknya sendiri," ujarnya.

Kendati demikian, Michelle meminta Pinkan Mambo untuk lebih berhati-hati mencari pasangan.

Ia menginginkan suaminya kelak dapat menjaga keluarga hingga anak-anaknya dan tak mau ada kejadian seperti sebelumnya.

"Dan saya harap Mami bisa lebih hati-hati lagi mencari pasangan untuk dampingi keluarganya," ucapnya.