Lirik Lagu dan Terjemahan Who You Are - Jessie J: Seeing is Deceiving, Dreaming is Believing

Inilah lirik lagu dan terjemahan Who You Are yang dipopulerkan oleh Jessie J dalam artikel berikut.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Who You Are yang dipopulerkan oleh penyanyi Jessie J.

Lagu Who You Are dirilis pada 1 November 2010 dalam album 'Who You Are'.

Lagu pop berdurasi 3 menit 50 detik milik Jessie J itu telah ditonton sbenayak 1,9 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Who You Are yang dinyanyikan oleh Jessie J lengakp dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut ini:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ayah - Laoneis Band: Ayah Ku Kirimkan Doa

I stare at my reflection in the mirror

Kutatap bayanganku di cermin

Why am I doing this to myself?

Mengapa kulakukan ini pada diriku sendiri?

Losing my mind on a tiny error

Hilang kendali karena kesalahan kecil

I nearly left the real me on the shelf

Hampir saja kutinggalkan diriku yang sebenarnya di rak

No, no, no, no

Tidak, tidak, tidak, tidak

Don't lose who you are, in the blur of the stars!

Jangan kehilangan jati dirimu, di dalam kekaburan gemintang

Seeing is deceiving, dreaming is believing

Penglihatan bisa menipu, dengan bermimpi kau kan percaya

It's okay not to be okay

Tak mengapa tak baik-baik saja

Sometimes it's hard, to follow your heart

Kadang memang sulit tuk ikuti kata hati

Tears don't mean you're losing, everybody's bruising

Air mata tak berarti kau kalah, semua orang terluka