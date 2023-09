Lirik Lagu dan Terjemahan Prove - ONE OK ROCK: One Step at a Time, No Matter How Long It Takes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia berjudul Prove yang dipopulerkan oleh ONE OK ROCK.

Lagu Prove termasuk dalam album Luxury Disease pada 9 September 2022.

Lagu ini menjadi soundtrack film animasi BEYBLADE X yang baru diumumkan pada Kamis (7/9/2023).

Lirik original

One step at a time

No matter how long it takes

I will make the climb

Learn from the mistakes I’ve made

[Verse 1]

When times are looking tough

I will be looking up to you

I found a better life

That’ll be the one that I choose

[Pre-Chorus]

I need answers

Nobody ever

Nobody seems to know

Sticks and stones will never

Break these bones

[Chorus]

One step at a time

No matter how long it takes

I will make the climb

Learn from the mistakes I’ve made

[Refrain]

And I’ll prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove without a doubt

Give me the one chance the one chance

So I can so I can prove to you

[Verse 2]

It's time to realize

See the world when [?]

And I whenever stop

[?] reach the top, oh-oh

[Pre-Chorus]

I need answers

Nobody ever

Nobody seems to know (No one seems to know)

Sticks and stones will never

Break these bones

[Chorus]

One step at a time

No matter how long it takes

I will make the climb

Learn from the mistakes I’ve made

[Refrain]

And I’ll prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove without a doubt

Give me the one chance the one chance

So I can so I can prove to you

[Bridge]

I might bend but I’m not gonna break no more

Might be tired but I’m not bout to give up no

I might bend but I’m not gonna break no more

No sticks and no stones

[Refrain]

And I’ll prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove without a doubt

Give me the one chance the one chance

So I can so I can prove to you

So I can prove to you

[Chorus]

No matter how long it takes

One step at a time

I will make the climb

Learn from the mistakes I've made

[Refrain]

And I’ll prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove it to you prove it to you

Prove without a doubt

Give me the one chance the one chance

So I can so I can prove to you

So I can prove to you

So I can prove to you

Baca juga: Chord Gitar Lagu So Far Gone - ONE OK ROCK: The Weight of Your Name Gonna Keep Me Steady

Lirik terjemahan

Satu langkah pada satu waktu

Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan

Aku akan melakukan pendakian

Belajar dari kesalahan yang kubuat

[Verse 1]

Saat waktu terlihat sulit

Aku akan memandangmu

Aku menemukan kehidupan yang lebih baik

Itu yang akan kupilih

[Pre-chorus]

Aku butuh jawaban

Tidak ada yang pernah

Sepertinya tidak ada yang tahu

Tongkat dan batu tidak akan pernah

Hancurkan tulang -tulang ini

[Chorus]

Satu langkah pada satu waktu

Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan

Aku akan melakukan pendakian

Belajar dari kesalahan yang kubuat

[Refrain]

Dan aku akan membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Terbukti tanpa keraguan

Beri aku satu kesempatan satu kesempatan

Jadi aku bisa jadi aku bisa membuktikan kepadamu

[Verse 2]

Saatnya Menyadari

Lihat dunia saat [?]

Dan aku kapan pun berhenti

[?] mencapai bagian atas, oh-oh

[Pre-chorus]

Aku butuh jawaban

Tidak ada yang pernah

Sepertinya tidak ada yang tahu (sepertinya tidak ada yang tahu)

Tongkat dan batu tidak akan pernah

Hancurkan tulang -tulang ini

[Chorus]

Satu langkah pada satu waktu

Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan

Aku akan melakukan pendakian

Belajar dari kesalahan yang kubuat

[Refrain]

Dan aku akan membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Terbukti tanpa keraguan

Beri aku satu kesempatan satu kesempatan

Jadi aku bisa jadi aku bisa membuktikan kepadamu

[Bridge]

Aku mungkin membungkuk tetapi aku tidak akan putus lagi

Mungkin lelah tapi saya tidak akan menyerah tidak

Aku mungkin membungkuk tetapi aku tidak akan putus lagi

Tidak ada tongkat dan tidak ada batu

[Menahan diri]

Dan kamu akan membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Terbukti tanpa keraguan

Beri aku satu kesempatan satu kesempatan

Jadi aku bisa jadi aku bisa membuktikan kepadamu

Jadi aku bisa membuktikan kepadamu

[Chorus]

Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan

Satu langkah pada satu waktu

Aku akan melakukan pendakian

Belajar dari kesalahan yang kubuat

[Refrain]

Dan kamu akan membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Membuktikannya untukmu membuktikannya kepadamu

Terbukti tanpa keraguan

Beri aku satu kesempatan satu kesempatan

Jadi aku bisa jadi aku bisa membuktikan kepadamu

Jadi aku bisa membuktikan kepadamu

(Tribunnews.com)