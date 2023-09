Harga Tiket Konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023, Dijual Mulai Rp 1,2 Juta

Harga tiket konser Twice Ready To Be di Jakarta 2023. Penjualan tiket akan dibuka pada 21 dan 26 September 2023 melalui mecimashop.com dan tiket.com.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar harga tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023.

Diketahui girl group asal Korea, TWICE, akan menggelar konser di Jakarta pada 23 Desember mendatang.

Konser TWICE yang bertajuk Ready To Be tersebut rencananya akan berlokasi di Jakarta International Stadium (JIS).

Promotor resmi konser TWICE di Jakarta 2023, Mecimapro telah mengumumkan terkait harga dan mekanisme pembelian tiket konser tersebut.

Diketahui dari laman resminya, tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023 akan dijual pada 21 dan 26 September 2023.

Pembelian tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023 tersebut dapat dilakukan melalui laman https://mecimashop.com/ dan tiket.com.

Tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023 tersebut dijual dalam 7 kategori mulai dari Gray, Yellow hingga Pink Soundcheck Package.

Untuk tiket kategori Gray hanya dapat dibeli oleh penonton dengan usia di atas 15 tahun dan tidak untuk mereka yang memiliki rasa takut pada ketinggian.

Lebih lengkapnya, simak daftar harga tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023 berikut ini:

Harga Tiket Konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023

1. Pink Soundcheck Package: Rp 3.600.000

2. Blue: Rp 3.300.000

3. Green: Rp 2.900.000

4. Orange: Rp 2.700.000