Jelang Meet and Greet di Jakarta, Jihyo TWICE Akan Rilis Killin Me Good Versi Bahasa Inggris

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Jihyo TWICE belum lama ini melakukan debut solo-nya dengan mini album bertajuk ZONE.

Dalam album tersebut, terdapat 7 lagu, satu di antaranya Killin Me Good yang telah dirilis sejak 18 Agustus 2023.

Dilansir dari Soompi, Senin (11/9/2023), JYP Entertainment selaku agensi mengumumkan bahwa Jihyo akan merilis versi bahasa Inggris dari Kilin Me Good.

Versi bahasa Inggris dari Killin Me Good ini akan dirilis pada 15 September 2023.

Perilisan lagu bahasa Inggris Killin Me Good ini juga bertepatan dengan beberapa hari jelang Jihyo akan menggelar meet and greet di Jakarta bersama TWICE.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Killin Me Good – Jihyo TWICE: Youre Killin’ Me Killin’ Me Good

Sebagaimana diketahui, TWICE akan menggelar meet and greet atau jumpa dengan penggemar di Istora Senayan, Jakarta.

Dijadwalkan, Jihyo cs itu akan mengadakan meet and greet bertajuk Shine With You pada 27 September 2023.

Adapun kabar ini diumumkan oleh Scarlett Whitening selaku promotor.

"Scarlett X TWICE: Shine With You Meet and Greet in Jakarta!" tulis pengumuman tersebut.

Selain itu, TWICE juga akan konser di Jakarta Internasional Stadium pada 23 Desember 2023 bertajuk Ready to Be.