Chord Ukulele Sanes - Guyon Waton ft Denny Caknan, Kunci Mudah Dimainkan

Simak chord ukulele lagu Sanes yang dipopulerkan oleh Guyon Waton berkolaborasi dengan Denny Caknan.

Lagu Sanes telah dirilis pada 23 Februari 2023, lalu.

Video klipnya telah dirilis di kanal YouTube GUYONWATON OFFICIAL dan telah ditonton lebih dari 36 juta kali hingga Kamis (14/9/2023).

Berikut chord ukulele Sanes - Guyon Waton Ft Denny Caknan dengan kunci mudah dimainkan:

Intro :

F G Em Am

Dm G Am G

.

C

opo kowe ra ngerti larane

C F Em

naliko pas aku kelangan kowe

Dm G G

ngancani mongso sepimu

Em Am Am

nuruti opo karepmu

Dm G Dm Dm G

nyatane atimu dudu nggo aku

.

C

arepo gedene roso tresnoku

C F F Em

sak jerone atiku nggo sliramu

Dm G

yen udu sing dikarepke

Em Am

sanes sing dipingini

Dm G

durung sempet nduweni

C

mpun kon ngikhlaske

.

F

nyatane

G Em

sak singkat-singkate ceritane

A Dm

ngelalekke tetep ora gampang

G C

ra koyo kowe sing gampang golek liyane

.

Reff :

C Em F G

ngancani nanging ora iso nduweni

Em

ngenteni nanging kowe

A Dm

malah ngenteni tresno liyane

G

dudu aku ternyata sing

C

mbok karepke

.

F G

udane soyo deres ra mandeg-mandeg

Em

atiku melu teles

A Dm

pas udane teko kowe lungo

G

kowe lungo milih wong sing

C

luwih mulyo

.

Musik :

Am Em F C C G

Am Em F G

.

F

nyatane

G Em

sak singkat-singkate ceritane

A Dm

houwo ngelalekke tetep ora gampang

G C

ra koyo kowe sing gampang golek liyane

.

Reff :

C Em F G

ngancani nanging ora iso nduweni

Em

ngenteni nanging kowe

A Dm

malah ngenteni tresno liyane

G

dudu aku ternyata sing

C

mbok karepke uwoo oooo

.

F G

udane soyo deres ra mandeg-mandeg

Em

atiku melu teles

A Dm

pas udane teko kowe lungo

G

kowe lungo milih wong sing

C

luwih mulyo

A Dm

pas udane teko kowe lungo

G

kowe lungo milih wong sing

C

luwih mulyo

.

Outro :

C F Em G C

