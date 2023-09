Lirik dan terjemahan lagu My Only One yang dipopulerkan oleh grup band Mocca.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu My Only One yang dipopulerkan oleh grup band Mocca.

lagu ini masuk dalam album Friends yang dirilis pada tahun 2004.

Berikut lirik dan terjemahan lagu My Only One - Mocca:

We had a fight last night

Kita bertengkar semalam

And I caught him mad

Dan aku mendapatinya marah

Makes me feel so sad

Membuatku sangat sedih

And I'm so ashamed

Dan aku sangat malu

He's my only one

Dia satu-satunya untukku

I give him all my love

Aku memberikan seluruh cintaku padanya

Even though my mom says no

Walaupun mamaku tak setuju

I just go on and on

Aku tetap maju

No one's gonna take him away from me

Tak ‘kan ada yang merebutnya dariku

Everyday and every night

Setiap hari dan malamnya

I just wanna hold him tight

Aku hanya ingin menggegamnya erat

And make sure that everything stays right

Dan memastikan bahwa semua berada pada tempatnya

And everyday and every night

Dan setiap hari dan malam

To dream of him is my delight

Memimpikannya adalah suatu kebahagiaan

And know that he'll stay with me all the way

Dan mengetahui bahwa dia ‘kan bersamaku selamanya

(Tribunnews.com)