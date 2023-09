Lirik Lagu dan Terjemahan Save Your Tears - The Weeknd

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu berjudul Save Your Tears, lengkap dengan terjemahannya.

Lagu Save Your Tears dinyanyikan dan dipopulerkan oleh The Weeknd.

Save Your Tears ini menceritakan tentang seseorang yang ingin agar mantan kekasihnya menyimpan tangisnya dan ingin kembali bersama.

Video klip Save Your Tears ini dirilis pada 6 Januari 2021 lalu.

Video Save Your Tears telah ditonton oleh lebih dari 1,3 miliyar penonton di YouTube.

Lirik Lagu Save Your Tears - The Weeknd:

Yeah

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I'm not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away

You could have asked me why I broke your heart

You could've told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn't there

And just pretended like you didn't care

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away

Take me back 'cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day

Save your tears for another day

So I made you think that I would always stay

I said some things that I should never say

Yeah, I broke your heart like someone did to mine

And now you won't love me for a second time

I don't know why I run away

Oh girl, I make you cry when I run away

Girl, take me back 'cause I wanna stay

Save your tears for another

I realize that I'm much too late

And you deserve someone better

Save your tears for another day (ooh, yeah)

Save your tears for another day (yeah)

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away

Save your tears for another day, ooh girl (ah)

I said save your tears for another day, yeah (ah)

Save your tears for another day (ah)

Save your tears for another day (ah)

Terjamahan Lagu Save Your Tears - The Weeknd:

Ya

Aku melihat Kamu menari di ruangan yang penuh sesak

Kamu terlihat sangat bahagia saat aku tidak bersamamu

Tapi kemudian Kamu melihat Aku, mengejutkan Kamu

Setetes air mata jatuh dari matamu

Aku tidak tahu mengapa Aku melarikan diri

Aku akan membuatmu menangis saat aku kabur

Kamu bisa saja bertanya kepada Aku mengapa Aku menghancurkan hati Kamu

Kamu bisa saja mengatakan kepada Aku bahwa Kamu berantakan

Tapi Kamu berjalan melewati Aku seperti Aku tidak ada di sana

Dan hanya berpura-pura tidak peduli

Aku tidak tahu mengapa Aku melarikan diri

Aku akan membuatmu menangis saat aku kabur

Bawa aku kembali karena aku ingin tinggal

Simpan air matamu untuk yang lain

Simpan air matamu untuk hari lain

Simpan air matamu untuk hari lain

Jadi Aku membuat Kamu berpikir bahwa Aku akan selalu tinggal

Aku mengatakan beberapa hal yang tidak boleh Aku katakan

Ya, aku menghancurkan hatimu seperti yang dilakukan seseorang terhadapku

Dan sekarang kamu tidak akan mencintaiku untuk kedua kalinya

Aku tidak tahu mengapa Aku melarikan diri

Oh gadis, aku membuatmu menangis saat aku kabur

Girl, bawa aku kembali karena aku ingin tinggal

Simpan air matamu untuk yang lain

Aku menyadari bahwa Aku sangat terlambat

Dan Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik

Simpan air matamu untuk hari lain (ooh, yeah)

Simpan air matamu untuk hari lain (ya)

Aku tidak tahu mengapa Aku melarikan diri

Aku akan membuatmu menangis saat aku kabur

Simpan air matamu untuk hari lain, ooh girl (ah)

Aku berkata simpan air matamu untuk hari lain, ya (ah)

Simpan air matamu untuk hari lain (ah)

Simpan air matamu untuk hari lain (ah)

