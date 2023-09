Sinopsis Drama Korea 7 Escape of the Seven, Tayang Mulai Malam Ini

Drama Korea 7 Escape of the Seven tayang perdana, Jumat (15/9/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea terbaru berjudul 7 Escape of the Seven akan tayang perdana mulai malam ini, Jumat (15/9/2023).

Drama 7 Escape of the Seven dapat disaksikan di SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain itu, drama ini juga dapat disaksikan di saluran streaming VIU.

Drama 7 Escape of the Seven merupakan serial Korea terbaru bergenre thriller-misteri.

Drama 7 Escape of the Seven disutradarai oleh Joo Dong Min.

Sementara, naskah drama ditulis oleh Kim Soon Ok, sosok di balik drakor An Empress Dignity dan trilogi The Penthouse.

Sinopsis 7 Escape of the Seven

Drama mengisahkan tujuh orang yakni seorang maestro platform seluler tanpa wajah, CEO perusahaan produksi drama, mantan gangster, calon idola, dokter OB-GYN, CEO hiburan, dan guru seni sekolah.

Ketujuh orang ini semuanya terlibat dalam kasus panas seorang gadis hilang.

Dikutip dari Asianwiki, Matthew Lee ( Uhm Ki-Joon ) menjalankan perusahaan platform seluler terbesar di Korea Selatan, namun ia adalah sosok misterius di balik tabir.

Hanya sedikit orang yang tahu siapa dia.

Dia terlibat dalam kasus aneh dan ini membawanya untuk mengungkapkan dirinya kepada publik.

Kemudian, Geum Ra-Hee ( Hwang Jung-Eum ) adalah CEO sebuah perusahaan produksi drama.

Dia terampil dan agresif dalam pekerjaannya.