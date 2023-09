Lirik dan Terjemahan Lagu Bring Me to Life - Evanescence: Call My Name and Save Me From The Dark

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Bring Me to Life yang dinyanyikan oleh Evanescence.

Lagu Bring Me to Life telah dirilis pada tahun 2003.

Diketahui, lagu Bring Me to Life merupakan single yang termasuk dalam album yang bertajuk Fallen.

Official musik video lagu Bring Me to Life telah dirilis di YouTube Evanescence pada 2 Desember 2009.

Hingga Minggu (17/9/2023), official musik video lagu Bring Me to Life telah ditonton lebih dari 1,2 miliar kali.

Lirik dan Terjemahan Lagu Bring Me to Life - Evanescence:

[Verse 1]

How can you see into my eyes, like open doors?

Bagaimana bisa kau lihat ke dalam mataku, seperti pintu terbuka?

Leading you down into my core, where I've become so numb

Membawamu masuk ke dalam relung hatiku, di mana aku telah mati rasa

[Pre-Chorus]

Without a soul, my spirit's sleeping somewhere cold

Tanpa sukma, jiwaku terlelap di suatu tempat yang dingin

Until you find it there, and lead it back, home

Hingga kau menemukannya, dan menuntunnnya kembali

[Chorus]

(Wake me up)

(Bangunkan aku)

Wake me up inside (I can't wake up)

Bangunkan jiwaku (Aku tak bisa bangun)

Wake me up inside (Save me)

Bangunkan jiwaku (Selamatkan aku)

Call my name and save me from the dark (Wake me up)

Panggil namaku dan selamatkan aku dari kegelapan (Bangunkan aku)

Bid my blood to run (I can't wake up)

Perintahkan darahku untuk mengalir (Aku tak bisa bangun)

Before I come undone (Save me)

Sebelum aku tak terkendali (Selamatkan aku)

Save me from the nothing I've become

Selamatkan aku dari kesia-siaan

[Verse 2]

Now that I know what I'm without, you can't just leave me

Kini setelah kutahu apa jadinya diriku tanpa jiwa, kau tak boleh meninggalkanku begitu saja

Breath into me and make me real, bring me to life

Hembuskan nafasmu padaku dan jadikan aku nyata, bawalah aku kembali ke kehidupan

[Chorus]

(Wake me up)

(Bangunkan aku)

Wake me up inside (I can't wake up)

Bangunkan jiwaku (Aku tak bisa bangun)

Wake me up inside (Save me)

Bangunkan jiwaku (Selamatkan aku)

Call my name and save me from the dark (Wake me up)

Panggil namaku dan selamatkan aku dari kegelapan (Bangunkan aku)

Bid my blood to run (I can't wake up)

Perintahkan darahku untuk mengalir (Aku tak bisa bangun)

Before I come undone (Save me)

Sebelum aku tak terkendali (Selamatkan aku)

Save me from the nothing I've become

Selamatkan aku dari kesia-siaan

[Post-Chorus]

Bring me to life

Bawalah aku kembali ke kehidupan

(I've been living a lie, there's nothing inside)

(Selama ini aku berbohong, tak ada apa-apa di dalam sini)

Bring me to life

Bawalah aku kembali ke kehidupan

[Bridge]

Frozen inside without your touch

Hatiku beku tanpa sentuhanmu

Without your love, darling

Tanpa cintamu, sayang

Only you are the life among the dead

Hanya dirimu kehidupan di antara orang yang mati

[Verse 3]

(All this time I can't believe I couldn't see

(Selama ini aku tak percaya aku tak dapat melihat

Kept in the dark, but you were there in front of me

Terpenjara dalam gelap, namun kau tak di sana mengikutiku)

I've been sleeping a thousand years it seems

Seolah aku tlah tertidur seribu tahun

Got to open my eyes to everything

Aku harus membuka mataku lebar-lebar

Without a thought, without a voice, without a soul

Tanpa pikiran, tanpa suara, tanpa jiwa

Don't let me die here

Jangan biarkan aku mati di sini

There must be something more

Pasti ada sesuatu yang lebih

Bring me to life

Bawalah aku kembali ke kehidupan

[Chorus]

(Wake me up)

(Bangunkan aku)

Wake me up inside (I can't wake up)

Bangunkan jiwaku (Aku tak bisa bangun)

Wake me up inside (Save me)

Bangunkan jiwaku (Selamatkan aku)

Call my name and save me from the dark (Wake me up)

Panggil namaku dan selamatkan aku dari kegelapan (Bangunkan aku)

Bid my blood to run (I can't wake up)

Perintahkan darahku untuk mengalir (Aku tak bisa bangun)

Before I come undone (Save me)

Sebelum aku tak terkendali (Selamatkan aku)

Save me from the nothing I've become

Selamatkan aku dari kesia-siaan

[Post-Chrous]

Bring me to life (I've been living a lie)

Bawalah aku kembali ke kehidupan (Aku hidup dalam kebohongan)

Bring me to life… (There's nothing inside)

Bawalah aku kembali ke kehidupan.. (Tak ada apa-apa di dalam sini)

Bring me to life

Bawalah aku kembali ke kehidupan

