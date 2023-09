Lirik Lagu dan Terjemahan Through The Rain - Mariah Carey: You Gonna Make It Through the Rain

Inilah lirik lagu dan terjemahan Through The Rain yang dipopulerkan Mariah Carey dalam artikel berikut.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Through The Rain yang dipopulerkan oleh penyanyi Mariah Carey.

Lagu Through The Rain dirilis pada 17 Oktober 2002 dalam album yang bertajuk Charmbracelet.

Diketahui Mariah Carey dan Lionel Cole merupakan penulis lirik lagu Through The Rain.

Lagu pop berudrasi 4 menit 51 detik milik Mariah Carey itu telah ditonton sebanyak 74,8 juta di YouTube.

Simak lirik lagu Through The Rain yang dinyanyikan oleh Mariah Carey lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

When you get caught in the rain

Kau kau terjebak di tengah hujan

With no where to run

Dan tak ada ada tempat berlari

When you're distraught and in pain without anyone

Saat kau kalut dan kesakitan tanpa ada orang lain

When you keep crying out to be saved

Saat kau terus berteriak minta diselamatkan

But nobody comes and you feel so far away

Tapi tak ada yang datang dan kau merasa jauh

That you just can't find your way home

Hingga kau tak bisa temukan jalan pulang

You can get there alone

Kau mampu sampai di rumah sendirian

It's okay, what you say is

Tak mengapa, yang harus kau katakan adalah

I can make it through the rain

Aku bisa menerobos hujan