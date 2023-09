Chord Gitar dan Lirik Lagu Makeba - Jain: Ooh-ee, Makeba, Ma Che Bella

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu yang berjudul Makeba, dinyanyikan oleh Jain.

Makeba adalah lagu dari penyanyi-penulis lagu Prancis Jain yang dirilis pada 6 November 2015.

Makeba merupakan bagian dari album studio debutnya Zanaka (2015).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Makeba - Jain:

[Chorus]

Gm

Ooohe

Gm

Ooohe

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

[Verse 1]

Gm

I wanna hear your breath just next to my soul

Gm

I wanna feel your breasts without any rests

Gm

I wanna see you sing, I wanna see you fight

Gm

Cause you are the real beauty of human rights

[Chorus]

Gm

Ooohe

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

[Verse 2]

Dm

Nobody can beat the mama Africa

You follow the beat that she’s gonna give you

Dm

I need a smile you can love

Make it go, the sufferation of a thousand more

[Chorus]

Gm

Ooohe

Gm

Ooohe

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

Gm

Ooohe

Gm

Makeba, makeba ma che bella

Gm

Can I get a ooohe

Gm

Makeba, makes my body dance for you

[Outro]

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

Gm

Ooohe

Makeba ma che bella

(Tribunnews.com)